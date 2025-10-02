Aktualizacja: 02.10.2025 04:49 Publikacja: 02.10.2025 04:49
Samoloty przestały przyjmować i odprawiać lotniska w Astrachaniu i Saratowie – podaje rosyjski urząd lotnictwa cywilnego.
Głowica, która nie eksplodowała w czasie ataku, została znaleziona w rejonie hołosijiwskim Kijowa.
Prądu nie mają mieszkańcy rejonu szostkowskiego oraz część mieszkańców rejonu konotopskiego.
W ataku dronów na rejon buczański w obwodzie kijowskim ranny został 50-letni mężczyzna – podaje kijowska wojskowa administracja obwodowa.
Uszkodzonych lub zniszczonych zostało też 1 599 obiektów dziedzictwa kulturalnego. Informacje takie przekazuje Ministerstwo Kultury i Komunikacji Strategicznej Ukrainy. Wśród uszkodzonych i zniszczonych obiektów dziedzictwa kulturalnego jest 149 obiektów o znaczeniu ogólnokrajowym. Wśród uszkodzonych lub zniszczonych obiektów infrastruktury kulturalnej jest m.in. 848 bibliotek, 133 muzeów i galerii, 50 teatrów, kin i filharmonii, 11 parków i studio filmowe w Kijowie.
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował o tym na swoim kanale w serwisie Telegram. Lotnisko zaprzestało przyjmowania i odprawiania lotów, by zapewnić bezpieczeństwo w ruchu lotnictwa cywilnego.
Takie stanowisko przyjęli w wydanym oświadczeniu ministrowie finansów państw G7. „(...) nadszedł czas na wywarcie maksymalnej presji na eksport rosyjskiej ropy, główne źródło dochodów (Rosji)” - czytamy w komunikacie. Presja ma być wywierana na kraje, które zwiększają import rosyjskiej ropy oraz te, które pomagają Rosji omijać sankcje. Jednocześnie – jak głosi komunikat - „kraje G7 uznają znaczenie wprowadzenia środków, takich jak cła i zakazy importowe/eksportowe, mających na celu zmniejszenie dochodów Rosji”. Z oświadczenia wynika, że kraje G7 zamierzają podejmować kroki, które mają stopniowo doprowadzić do odejścia od importu towarów z Rosji, w tym węglowodorów.
Informacje takie przekazuje „Wall Street Journal”, powołując się na wypowiedzi przedstawicieli amerykańskiej administracji.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1316 dniu wojny
