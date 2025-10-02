Z tego artykułu dowiesz się: Co poprzedziło aresztowanie kapitana tankowca zakotwiczonego u wybrzeżu Francji?

Czym jest „flota cieni” w skład której wchodzi tankowiec?

Jak władze Danii interpretują incydent związany z pojawieniem się dronów nad ich terytorium?

„Flota cieni” to tankowce, które transportują rosyjską ropę, pomagając Moskwie zdobywać środki na kontynuowanie wojny z Ukrainą ze sprzedaży ropy. Wiele jednostek tzw. floty cieni zostało obłożonych sankcjami przez państwa Zachodu. Do „floty cieni” ma należeć nawet szósty tankowiec pływający po morzach i oceanach.

Reklama Reklama

Tankowiec „Boracay” był u wybrzeży Danii, gdy nad skandynawskim krajem pojawiły się drony

Tankowiec „Boracay”, którego kapitan i pierwszy oficer zostali właśnie zatrzymani, znajdował się 90 km na południe od Kopenhagi 22 września, gdy pojawienie się tajemniczych dronów w rejonie lotniska międzynarodowego w stolicy Danii doprowadziło do zamknięcia lotniska na kilka godzin.

Dwa dni później, 24 września, tankowiec obrał kurs na południe, wzdłuż zachodniego wybrzeża Danii – w tamtym czasie drony pojawiły się na północ od Esbjerg, w pobliżu kilku okolicznych lotnisk.