Aktualizacja: 01.10.2025 04:50 Publikacja: 01.10.2025 04:50
Od 2015 roku Siły Zbrojne Kanady przeszkoliły ponad 46 tys. żołnierzy. Do 2022 roku szkolenia te odbywały się na Ukrainie, obecnie kanadyjscy instruktorzy szkolą Ukraińców w Wielkiej Brytanii, Polsce i na Łotwie.
Do ataku na stanowisko, z którego Rosjanie wysyłali drony w kierunku ukraińskich pozycji, doszło w rejonie Wołczańska.
Z informacji przekazywanych przez Ihora Terechowa, mera miasta wynika, że na Charków spadły bomby lotnicze i pociski balistyczne. Jak dotąd wiadomo o sześciu osobach rannych.
Przywódcy państw UE będą też rozmawiać na temat wzmocnienia unijnego potencjału w zakresie obronności. O celach szczytu napisał w liście do uczestników, przed jego rozpoczęciem, przewodniczący Rady Europejskiej António Costa. Te same tematy mają być tematem kolejnego szczytu przywódców UE, który odbędzie się w Brukseli w dniach 23-24 października.
Między 1 października a 31 grudnia do rosyjskiej armii trafić ma 135 tys. mężczyzn w wieku poborowym (18-30 lat). Zasadnicza służba wojskowa trwa w Rosji 12 miesięcy. Odpowiedzialny za pobór przedstawiciel Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej zapewnił, że poborowi będą pełnić służbę tylko na terytorium Rosji i nie będą kierowani do jednostek obrony przeciwlotniczej. Pierwsi poborowi zmobilizowani w ramach jesiennego poboru zostaną wcieleni do armii 15 października.
Lotnisko tymczasowo nie przyjmuje i nie odprawia samolotów – podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).
Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji zapowiedział, że Rosja wykorzysta okres przewodnictwa w RB ONZ do skupienia się na przeglądzie „wdrażania Układu w Dayton w Bośni i Hercegowinie”. Chodzi o porozumienie z 1995 roku kończące wojnę w tym bałkańskim kraju. Ponadto 24 października Rosja planuje zwołać specjalne posiedzenie RB ONZ, w czasie którego dokonany ma zostać przegląd stosowania Karty Narodów Zjednoczonych. Posiedzenie ma służyć „wyciągnięcie wniosków, jak dalej rozwijać ONZ”.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1315 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W Rosji 1 października ro...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od 2015 roku Siły Zbrojne Kanady przeszkoliły ponad 46 tys. żołnierzy. Do 2022 roku szkolenia te odbywały się na Ukrainie, obecnie kanadyjscy instruktorzy szkolą Ukraińców w Wielkiej Brytanii, Polsce i na Łotwie.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W Rosji 1 października rozpocznie się je...
Europa stawia na technologie krytyczne – kluczowe dla rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa i uniezależnienia si...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 28 na 29 września działanie wst...
Uchwalony wiosną 2024 r. przez Parlament Europejski nowy pakt migracyjny wzbudza niemało wątpliwości, zwłaszcza...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Gośćmi trzynastego odcinka podcastu „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka byli dr Katarzyna Golik (Instytut...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Lokalne władze informują o trwającej ewa...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas