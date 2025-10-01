04:44 Siły Zbrojne Kanady publikują nagranie z pożegnania ukraińskich saperów po zakończeniu szkolenia

Od 2015 roku Siły Zbrojne Kanady przeszkoliły ponad 46 tys. żołnierzy. Do 2022 roku szkolenia te odbywały się na Ukrainie, obecnie kanadyjscy instruktorzy szkolą Ukraińców w Wielkiej Brytanii, Polsce i na Łotwie.

04:43 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagranie z ostrzału artyleryjskiego rosyjskich pozycji

Do ataku na stanowisko, z którego Rosjanie wysyłali drony w kierunku ukraińskich pozycji, doszło w rejonie Wołczańska.

04:42 W nocy Rosjanie bombardowali Charków i jego przedmieścia

Z informacji przekazywanych przez Ihora Terechowa, mera miasta wynika, że na Charków spadły bomby lotnicze i pociski balistyczne. Jak dotąd wiadomo o sześciu osobach rannych.

04:38 Nieformalny szczyt UE w Kopenhadze poświęcony zwiększeniu pomocy dla Ukrainy

Przywódcy państw UE będą też rozmawiać na temat wzmocnienia unijnego potencjału w zakresie obronności. O celach szczytu napisał w liście do uczestników, przed jego rozpoczęciem, przewodniczący Rady Europejskiej António Costa. Te same tematy mają być tematem kolejnego szczytu przywódców UE, który odbędzie się w Brukseli w dniach 23-24 października.

04:36 W Rosji rozpoczął się jesienny pobór

Między 1 października a 31 grudnia do rosyjskiej armii trafić ma 135 tys. mężczyzn w wieku poborowym (18-30 lat). Zasadnicza służba wojskowa trwa w Rosji 12 miesięcy. Odpowiedzialny za pobór przedstawiciel Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej zapewnił, że poborowi będą pełnić służbę tylko na terytorium Rosji i nie będą kierowani do jednostek obrony przeciwlotniczej. Pierwsi poborowi zmobilizowani w ramach jesiennego poboru zostaną wcieleni do armii 15 października.

04:34 W nocy działanie zawiesiło lotnisko w Wołgogradzie

Lotnisko tymczasowo nie przyjmuje i nie odprawia samolotów – podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).

04:30 Rosja przejęła na miesiąc przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji zapowiedział, że Rosja wykorzysta okres przewodnictwa w RB ONZ do skupienia się na przeglądzie „wdrażania Układu w Dayton w Bośni i Hercegowinie”. Chodzi o porozumienie z 1995 roku kończące wojnę w tym bałkańskim kraju. Ponadto 24 października Rosja planuje zwołać specjalne posiedzenie RB ONZ, w czasie którego dokonany ma zostać przegląd stosowania Karty Narodów Zjednoczonych. Posiedzenie ma służyć „wyciągnięcie wniosków, jak dalej rozwijać ONZ”.

04:29 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1315 dniu wojny

