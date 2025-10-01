Aktualizacja: 01.10.2025 11:08 Publikacja: 01.10.2025 10:03
Premier Węgier Viktor Orbán i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Foto: PAP/EPA
– Różnica polega na tym, że Ukraina blokuje propagandę rosyjską w tym czasie, gdy rząd Orbána blokuje dostęp Węgrów do dziennikarstwa opartego na faktach. Dla nich im dalej od prawdy, tym lepiej – tak rzecznik ukraińskiego MSZ, Heorhij Tychyj, komentował decyzję władz w Budapeszcie, które w poniedziałek zablokowały dostęp na terenie kraju do czołowych mediów ukraińskich. Na liście „zakazanych” znalazły się najpopularniejsze portale nad Dnieprem: Ukraińska Prawda, Europejska Prawda, NV, Obozrevatel, TSN czy nawet krytyczne wobec prezydenta Zełenskiego Hromadske.
W Budapeszcie tłumaczą zaś, że decyzja została podjęta w odpowiedzi na działania władz w Kijowie, które zablokowały kilka zagranicznych mediów, w tym dwa węgierskie portale, które – zdaniem Ukraińców – regularnie szerzyły rosyjską propagandę.
Większość zablokowanych przez rząd Viktora Orbána portali ma angielskojęzyczną wersję i teoretycznie może docierać do Węgrów. Decyzja Budapesztu uderza przede wszystkim w przebywających tam ukraińskich uchodźców, których liczebność na Węgrzech na początku roku oszacowano na 60–70 tys. ludzi (wynika to z danych Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców). W poszukiwaniu informacji w sieci natrafią zapewne na wiele rosyjskojęzycznych mediów, niekoniecznie niezależnych od Kremla.
W ostatnich tygodniach Budapeszt mnoży ciosy wymierzone w Ukraińców. Wiceszef węgierskiej dyplomacji, Levente Magyar, wygłosił wykład w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu, w trakcie którego stwierdził, że na rzecz pokoju Ukraina „musiałaby oddać jedną piątą swojego terytorium”. Przypominał, że po I wojnie światowej, na mocy traktatu w Trianon, Węgry straciły sporą część swojego terytorium na rzecz państw sąsiednich.
– Węgry mogą handlować swoim terytorium lub suwerennością, jeśli zechcą. Ukraina tego nie robi i nie życzy sobie rad – błyskawicznie komentował rzecznik ukraińskiego MSZ.
Od kilku dni w sieci trwa prawdziwa wojna dyplomatyczna pomiędzy resortami Pétera Szijjártó i Andrija Sybiha. W piątek prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zarzucił, że z kierunku Węgier w ukraińską przestrzeń powietrzną kilkakrotnie wtargnęły drony wywiadowcze. W odpowiedzi na to główny węgierski dyplomata stwierdził, że prezydent Zełenski „traci rozum z powodu swojej antywęgierskiej obsesji”. Spotkało się to z ostrą ripostą ukraińskiego MSZ.
„Zaczynamy dostrzegać wiele rzeczy, Peter, w tym hipokryzję i upadek moralny twojego rządu, jawne i tajne działania przeciwko Ukrainie i reszcie Europy, bycie pachołkiem Kremla” – napisał Sybiha na portalu X.
Po ataku na rurociąg Przyjaźń rząd w Budapeszcie zakazał wjazdu dla dowódcy ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych, Roberta „Madziara” Browdiego. To urodzony w ukraińskim Użhorodzie etniczny Węgier. W odpowiedzi na to Kijów ostatnio zakazał wjazdu trzem oficerom wysokiej rangi armii węgierskiej.
– Spór węgiersko-ukraiński narasta od lat, ale w ostatnich miesiącach jest szczególnie widoczny. Węgry blokują kluczową kwestię dla Kijowa – otwarcie klastrów w ramach negocjacji akcesyjnych Ukrainy z UE. Od 2022 r. Budapeszt zajmuje odmienne stanowisko wobec wojny w Ukrainie niż większość państw UE i NATO i utrzymuje bardzo bliskie relacje z Rosją. Węgry są przeciwne pomocy militarnej dla Ukrainy – mówi „Rzeczpospolitej” Andrzej Sadecki, kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego OSW.
– Wiosną przyszłego roku na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne i rząd mocno instrumentalizuje kwestię ukraińską do atakowania opozycji – Pétera Magyara, który wyrósł na dużego rywala Orbána. Fidesz stara się pokazać, że Magyar stoi po stronie Ukrainy i przekonuje, że w razie jego wygranej Węgry zostaną wciągnięte do wojny – dodaje.
Andrzej Sadecki, kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego OSW.
Nie wygląda na to, by Budapeszt zmienił zdanie w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE. Ale Bruksela coraz intensywniej zaczyna szukać pomysłu na ominięcie węgierskiego weta. Z doniesień zachodnich mediów wynika, że pewne pomysły ma przewodniczący Rady Europejskiej, António Costa. Przedstawi je przywódcom UE podczas nieformalnego spotkania w Kopenhadze.
Chodzi o to, by w sprawie przynajmniej otwarcia klastrów akcesyjnych decydowała większość kwalifikowana. Obecnie wymagana jest jednomyślność wszystkich 27 państw UE na każdym etapie procesu akcesyjnego. Ostatecznie Kijów, po przejściu tej drogi, będzie i tak potrzebował poparcia wszystkich państw członkowskich. Ukraińcy liczą, że do tamtej pory dojdzie do zmiany rządu w Budapeszcie.
– To będą bardzo trudne wybory dla Orbána, bo po raz pierwszy od 15 lat może przegrać. Swoją kampanię opiera na „walce z wrogami zewnętrznymi”. Niestety próbuje wmawiać Węgrom, że Ukraina jest ich wrogiem i że próbuje wciągnąć ich w wojnę. Budapeszt dolewa benzyny do i tak płonących relacji pomiędzy naszymi krajami – mówi „Rzeczpospolitej” znany ukraiński politolog, Wołodymyr Fesenko.
– Sytuacja może się zmienić dopiero po wiosennych wyborach na Węgrzech. Gorzej, jeżeli utrzyma władzę. Wtedy na jego stosunek do członkostwa Ukrainy w UE wpłynąć będzie mógł już tylko prezydent USA, Donald Trump, jeżeli stawką będzie zakończenie wojny. Ale czy będzie chciał wywierać presję na Orbána? – dodaje Fesenko.
Wołodymyr Fesenko, czołowy ukraiński politolog
– Społeczeństwo węgierskie nie jest szczególnie prorosyjskie, ale w ostatnich latach propaganda rządowa – a władze na Węgrzech kontrolują większość mediów – rozpowszechniała narrację antyukraińską i winą za trwający konflikt bardziej obciążała Kijów. W konsekwencji, jak wynika z badań, nastawienie do Ukrainy na Węgrzech jest raczej negatywne i władze starają się te emocje podgrzewać – mówi Sadecki.
– Miłość Orbána do Moskwy zaczęła się od zależności energetycznej: ropa, gaz, elektrownie. Dzisiaj przyjaźń premiera Węgier z Rosją jest już czymś więcej. Tak głęboko zabrnął w tych relacjach i tak jednoznacznie postawił na stosunki z Moskwą, że to już raczej się nie zmieni – konkluduje.
