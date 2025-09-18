Odwrotne proporcje wystąpiły w przypadku usług opiekuńczych – wskazała je co trzecia kobieta i co siedemnasty mężczyzna. Na problemy zdrowotne częściej wskazywali mieszkańcy miast, natomiast na konieczność opieki nad bliskimi – mieszkańcy wsi.

W badaniu zauważalne są konsekwencje zmian demograficznych. Częściej na potrzebę opieki nad bliskimi wskazywały osoby w wieku 35–49 lat niż młodsze. W Polsce poważnym problemem jest brak instytucjonalnych i dostępnych finansowo usług opiekuńczych dla osób starszych.

Wykluczenie komunikacyjne i brak ofert pracy częściej uniemożliwiają zatrudnienie osobom mieszkającym na wsiach (34 proc.) niż w średnich miastach (20 proc.). Co ciekawe, jest to również problem dla co dziesiątego respondenta z dużych miast. Najprawdopodobniej jest to jedna z negatywnych konsekwencji coraz częstszego osiedlania się w tańszych mieszkaniach na przedmieściach lub w gminach graniczących z aglomeracjami. W ostatnich latach wykluczenie transportowe przestało być domeną wsi – ze względu na brak infrastruktury komunalnej na obrzeżach miast.

Najprawdopodobniej konsekwencją najczęstszych przyczyn bierności zawodowej jest rosnące zainteresowanie pracą zdalną. Pracodawcy otrzymują ponad pięć razy więcej odpowiedzi na oferty pracy zdalnej niż na te stacjonarne. Jednak mimo tej popularności liczba ofert pracy zdalnej znacząco się kurczy – w ujęciu rok do roku jest ich o blisko 50 proc. mniej, jak wynika z analizy OLX Praca. Oferty pracy zdalnej to często zajęcia dorywcze, związane np. z pracami graficznymi, aktualizacją arkuszy kalkulacyjnych czy dodawaniem produktów w sklepach internetowych. Nie wymagają one specjalistycznej wiedzy i można je wykonywać z dowolnego miejsca. Dla osób wykluczonych komunikacyjnie często to jedyna szansa na zatrudnienie. Tymczasem, jak wynika z danych OLX Praca, liczba tego typu ofert maleje, co może mieć związek z coraz powszechniejszym trendem powrotu do biur.