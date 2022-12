Wiktor But, rosyjski handlarz bronią, posługujący się sześcioma językami, został aresztowany w 2008 roku, w czasie operacji amerykańskich agentów walczących z narkobiznesem, podających się za członków FARC, kolumbijskiej partyzantki. W 2010 roku But został poddany ekstradycji do USA.

- Wiktor But był międzynarodowym handlarzem bronią, wrogiem numer jeden przez wiele lat, dostarczającym broni do uczestników najbrutalniejszych konfliktów na całym świecie - mówił Preet Bharara, ówczesny prokurator południowego dystryktu Nowego Jorku, gdy But usłyszał wyrok w 2012 roku i został skazany na 25 lat więzienia.



- Został wreszcie postawiony przed wymiarem sprawiedliwości w amerykańskim sądzie za zgodę na dostarczenie ogromnych liczb broni organizacjom terrorystycznym zaangażowanym w zabijanie Amerykanów - podkreślał w 2012 roku Bharara.



But był sądzony w USA za dostarczanie broni FARC, kolumbijskiej partyzantce, która brała udział w wojnie domowej w Kolumbii trwającej do 2016 roku. USA twierdziły, że broń była przeznaczona do zabijania obywateli USA.

Jednak But handlował bronią nie tylko z FARC. Był oskarżony o zgromadzenie floty samolotów transportowych, która transportowała broń do rejonów konfliktów zbrojnych na całym świecie od lat 90-tych XX wieku. But uzbrajał uczestników konfliktów w Liberii, Sierra Leone, Afganistanie.

Podejrzenia o przemyt broni do Liberii sprawiły, że władze USA zamroziły aktywa Buta w USA w 2004 roku.

Przyszły handlarz bronią miał służyć w Armii Czerwonej, prawdopodobnie jako porucznik

But nie przyznawał się do winy - twierdził, że zarządza legalnym biznesem i występuje wyłącznie jako organizator transportu. But ma dziś ok. 50 lat, ale jego wiek jest rzeczą niepewną ze względu na dużą liczbę fałszywych dokumentów, którymi się posługuje.



But miał urodzić się w Duszanbe, w 1967 roku, jako syn sprzedawczyni książek i mechanika samochodowe. Miał ukończyć Instytut Wojskowy Języków Obcych, szkołę, przez którą przechodzili funkcjonariusze radzieckiego wywiadu.



Przyszły handlarz bronią miał służyć w Armii Czerwonej, prawdopodobnie jako porucznik. Postanowił wykorzystać szanse, jakie stworzył upadek ZSRR i zaczął handlować poradziecką bronią, którą można było wyprowadzać z magazynów Armii Czerwonej za niewielkie łapówki dla pilnujących ich, źle opłacanych rosyjskich żołnierzy.



But miał pełnić służbę wojskową jako oficer w Mozambiku, ale według innych źródeł w rzeczywistości pełnił służbę w Angoli.



Na podstawie biografii Buta powstał film z 2005 roku - "Pan życia i śmierci" - z Nicolasem Cagem w roli głównej.