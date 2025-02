Gen. Waldemar Skrzypczak: Nie wierzę, że Donaldowi Trumpowi nie zależy na Europie

– Gdzie poza nami ma jeszcze sojuszników? Nigdzie. On ma wszędzie wrogów, ponieważ otwiera szereg puszek Pandory, a kraje stają się jego wrogami. Już kilka takich puszek otworzył – to Grenlandia, Kanada, Panama, Bliski Wschód. Wiele innych jeszcze zapewne zamierza niebawem uruchomić – tłumaczył były dowódca Wojsk Lądowych.



– W związku z tym, w kim będzie szukał sojuszników, jak nie w Europie? – pytał generał. – Trump teraz gra tylko dlatego, że chce – moim zdaniem – zmusić nas do tego, żebyśmy my osiągnęli duży poziom samodzielności politycznej i militarnej, no i oczywiście ekonomicznej – mówił emerytowany wojskowy.

Gen. Waldemar Skrzypczak: Rosja wyciąga wnioski z wojny z Ukrainą, a my nie

Pytany o siłę polskiej armii Skrzypczak stwierdził, że „jeśli chodzi o starcie z Rosją, to sami nawet nie próbujmy z nią się mierzyć, bo nas Rosjanie rozjadą”. –Musimy być w sojuszu i w ramach kolektywnych działań mamy prowadzić ewentualną obronę przeciwko Rosji. Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Jeśli ktoś mówi o samodzielności militarnej w tym momencie, to nie ma o tym pojęcia, po prostu. Nie wie z kim lub z czym chce się mierzyć – powiedział.



Weteran operacji w Iraku zauważył przy tym, że „Rosjanie wyciągają wnioski z wojny, a my nie”. – Rosjanie wykorzystują swoich żołnierzy, którzy byli na froncie po 2-3 lata i teraz wdrażają do szkolenia młodego wojska. (...) Rosyjska armia w efekcie będzie jakościowo coraz lepsza. Ten czas, kiedy się śmieliśmy z Rosjan i ich armii minął bezpowrotnie. I dobrze byłoby, żeby sobie panowie eksperci, którzy się śmieją z armii rosyjskiej, to sobie uzmysłowili – podkreślił.

Generał zauważył, że rosyjska armia „ma za sobą swoje słabości”. – Tak było zresztą w II wojnie światowej. To wojsko ma obecnie coraz większe możliwości i mieć je będzie z uwagi na to, że wdraża doświadczenia z wojny. I to jest kluczem do powodzenia. My tych doświadczeń nie wdrażamy – ubolewał Waldemar Skrzypczak.