Mark Rutte: Europa nie ma alternatywy dla sojuszu z Ameryką

To są oceny, które odbiegają od tego, co można dziś usłyszeć w Białym Domu. Wysłannik Trumpa do rozmów z Moskwą Steven Witkoff jest pełen uznania dla Putina. A sam prezydent USA wyklucza przyjęcie Ukrainy do NATO.

Ale dalej autonomia Ruttego wobec Białego Domu już nie sięga. Holender powołując się na rozmowy, jakie miał w Waszyngtonie dwa tygodnie temu, powiedział, że gdy idzie o Putina, obecna administracja „nie jest naiwna”. Zapewnił, że ufa strategii negocjacyjnej Trumpa. Oświadczył też, że amerykański prezydent jest przywiązany do NATO, do więzi transatlantyckiej. Zapewnił, że amerykański parasol atomowy nad Europą nie zostanie zwinięty. A kolejny szczyt Sojuszu w Hadze latem tego roku będzie okazją do „odnowy paktu”, a nie jego pogrzebania, jak się tego obawia wielu.

Rosyjska rakieta leci do Madrytu ledwie 10 minut dłużej niż do Warszawy – ostrzega szef NATO

Zdaniem Ruttego poza stanowiskiem Trumpa o tym, że Ameryka nie wycofa się z Sojuszu Atlantyckiego ma też świadczyć poparcie dla paktu w Kongresie, tak republikanów jak i demokratów. A także sondaże, które pokazują, że 3/4 Amerykanów jest przywiązanych do NATO.

- To nie jest czas na grę w pojedynkę. Ani Europa, ani Ameryka nie zdołają na własną rękę oprzeć się obecnym zagrożeniom – powiedział Mark Rutte, który ma opinię polityka, którego jakimś rodzajem sympatii darzy Trump. - Tylko NATO pozwala Ameryce na projekcję swojej potęgi na cały świat – wskazał.