Polska dyplomacja musi mówić spójnym głosem

Ostatnie wypowiedzi prezydenta Trumpa, który na forum ONZ wprost zapytał o sens istnienia tej organizacji w jej obecnym kształcie, pokazują, że organizacje międzynarodowe zmagają się z kryzysem wiarygodności. Podobne pytania o reformę padają również pod adresem Unii Europejskiej, Światowej Organizacji Handlu (WTO) czy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Echa tej globalnej debaty wybrzmiały na seminarium Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego (UW), poświęconemu tematowi kryzysu organizacji międzynarodowych. Wiele uwagi poświęcono w nim polskiej dyplomacji. Zdaniem ekspertów działania Polski na arenie międzynarodowej wymagają pilnych zmian.

– Żyjemy w dobie turbulencji geopolitycznych i kryzysu wielkich organizacji międzynarodowych. W takich warunkach polska dyplomacja nie może pozwolić sobie na luksus milczenia. Brakuje nam w szczególności spójnego, ponadresortowego stanowiska, które integrowałoby kluczowe tematy, takie jak bezpieczeństwo, gospodarka, ekologia czy zdrowie – powiedział dr hab. Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego UW. – Tymczasem nie ma podejścia całościowego, odzwierciedlającego polską raison d’état. To nie jest dobry sygnał i nie świadczy dobrze o sile naszej dyplomacji – podkreślił.

Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej zwracał uwagę, jak ważne w dynamicznie zmieniającym się świecie jest sprawne działanie.