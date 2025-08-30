Z nagrań radiowych wynika, że kontroler ruchu lotniczego pomylił maszyny i przekazywał błędne informacje pilotom. Korespondencja radiowa była źle prowadzona przez obie strony i nastąpiła utrata świadomości sytuacyjnej. TVN24 ujawnił transkrypcję nagrań z tego incydentu.

„Tiger01” albo „Tiger1” (Tygrys01 lub Tygrys1) to kryptonim radiowy majora Krakowiana, „Tower” (Wieża) oznacza kontrolera lotów, a „Eagle01” (Orzeł01) – pilota FA-50. Zasada rządząca korespondencja radiową stanowi, że najpierw wywołuje się daną załogę, a dopiero potem przekazuje komunikat. Tymczasem – jak twierdzi TVN24 – w trakcie wymiany informacji doszło do nieporozumienia. Komunikacja była źle prowadzona zarówno przez kontrolera, jak i pilota.

Po dolocie do Radomia major Krakowian otrzymał wytyczne, żeby nie wlatywać powyżej poziomu 120, czyli żeby lecieć niżej niż 12000 stóp (około 3,6 kilometra).

Tiger01 przywitał się słowami „Go for Tiger” („Tygrys zgłasza się”). Kontroler odpowiedział poleceniem „Do not fly above flight level 120, up to flight 120” („Nie wlatuj powyżej poziomu 120”).