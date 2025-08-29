Rzeczpospolita
Wydarzenia
Wojskowi żegnają pilota, który zginął w Radomiu. Padają pytania o sens podejmowania ryzyka na pokazach lotniczych

W katastrofie F-16 przed pokazami lotniczymi w Radomiu zginął major Maciej „Slab” Krakowian, jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, wskazywany jako potencjalny dowódca lotniczy. Wojskowi i eksperci lotniczy składają kondolencje i podkreślają, że wydarzenie jest traumą dla niewielkiego środowiska pilotów F-16. Padają też pytania o to, czy jest sens organizowania pokazów lotniczych.

Publikacja: 29.08.2025 11:07

Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu

Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu

Foto: PAP/Paweł Supernak

Bartosz Lewicki

Wyrazy współczucia i kondolencje w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego i szefa BBN Sławomira Cenckiewicza złożył dyrektor departamentu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. dyw. Adam Rzeczkowski. - Nigdy nie byłem pilotem, niemniej jednak miałem okazję współpracować z pilotami będąc żołnierzem dowództwa operacyjnego w misjach i operacjach poza granicami kraju i rozumiem, jak wielką stratą dla całej społeczności, dla wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego jest utrata każdego żołnierza - mówił gen. Rzeczkowski.

Gen. dyw. Ireneusz Nowak: Brutalnie przerwane marzenia

Inspektor Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dywizji Ireneusz Nowak podkreślał podczas wspólnej konferencji z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, że bycie pilotem myśliwskim to spełnienie marzeń i realizacja pasji. - Ale, jak brutalnie pokazało życie, za tę pasję czasami niektórym z nas przychodzi zapłacić najwyższą cenę - mówił. Zauważył, że zawód ten wwiąże się jednak z podwyższonym ryzykiem, a każdy, kto go podejmuje, musi to ryzyko akceptować. - Jesteśmy tylko ludźmi i zdarzają nam się błędy, zdarzają nam się słabsze momenty – stwierdził.

- Maciek był nie tylko świetnym pilotem. Miał ogromny potencjał. Widzieliśmy w nim przyszłego dowódcę lotniczego. Chcieliśmy, żeby rozwijał swoją karierę nie tylko lotniczą, ale również wojskową - dodał. - Te wszystkie marzenia, nasze oczekiwania, zostały brutalnie przerwane - dodał.

„Ogromna strata” i pytania o pokazy lotnicze

Pułkownik rezerwy Krystian Zięć, były dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, odnosząc się do katastrofy F-16 w Radomiu stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską, że jego zdaniem „samolot nie zawiódł”. - Zginęła jedna najjaśniejszych gwiazd na firmamencie polskiego wojska. On kiedyś powinien dowodzić polskim lotnictwem wojskowym. Niesamowicie bystry, inteligentny. To był bardzo profesjonalny pilot. Był fantastycznym młodym człowiekiem. To jest nieoceniona strata - powiedział.

Pułkownik rez. Krystian Zięć dodał, że wszystko wskazuje na to, iż maszyna działała sprawnie, a przyczyna wypadku leży gdzie indziej. - Człowiek popełnił błąd, prawdopodobnie rutyna. Dlatego to tym bardziej smutne – dodał.  Zaznaczył też, że ostateczne przyczyny katastrofy będą wskazane dopiero po zbadaniu wszystkich okoliczności i zebraniu materiału.

Płk rez. Krystian Zięć stwierdził, że "jest przeciwny pokazom lotniczym". - Uważam, że lotnictwo wojskowe służy do czegoś innego, nie do pokazów (...). Ja rozumiem, że społeczeństwo chciałoby mieć kontakt z lotniskiem wojskowym, mieć z nim jakąś styczność, ale przełożenie kosztów na efekt jest dramatycznie zbyt wysokie – mówił. 

Do modlitwy za pilota, który zginął w katastrofie F-16 wezwał Biskup Polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. „Módlmy się za śp. pilota Macieja Krakowiana, który zginął 12 godzin temu w Radomiu. RIP. Otoczmy modlitwą jego rodzinę oraz rodzinę polskich żołnierzy służących w Siłach Powietrznych WP. O 8:30 Msza święta za śp. Pilota w Dęblinie” - napisał hierarcha.

Gen. bryg. pil. Norbert Chojnacki:  Uszanujmy godność i wspierajmy rodzinę

Śmierć majora Macieja „Slaba” Krakowiana jest traumą dla społeczności nie tylko F-16 w 2. Skrzydle Lotnictwa Taktycznego, dla bazy, ale dla całej społeczności lotniczej w kraju – ocenił w piątek Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Norbert Chojnacki. - Wczoraj dotknęła nas tragedia. Zginął jeden z naszych ludzi, pan mjr „Slab” Maciej Krakowian. Jest to trauma dla społeczności nie tylko F-16 w 2. Skrzydle, dla bazy, ale dla całej społeczności lotniczej w kraju. I największa tragedia dla rodziny. Zrobimy wszystko, żeby tę rodzinę wspierać - powiedział gen. bryg. pil. Chojnacki  w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu–Krzesinach, w której służył mjr Krakowian. Zaznaczył, że pilot, który zginął, był profesjonalistą, który swoje doświadczenie przekazywał młodszym kolegom trafiającym do bazy. - Był dobrym kolegą, zostawiał serce w eskadrze, był twarzą F-16, sił powietrznych oraz Wojska Polskiego. Uszanujmy godność i wspierajmy rodzinę - zaapelował Chojnacki.

W związku z katastrofą tegoroczne pokazy AirShow w Radomiu zostały odwołane. 

F-16

F-16

Foto: Infografika PAP

Źródło: rp.pl

Radom

