Wojskowi żegnają pilota, który zginął w Radomiu. Padają pytania o sens podejmowania ryzyka na pokazach lotniczych

Wyrazy współczucia i kondolencje w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego i szefa BBN Sławomira Cenckiewicza złożył dyrektor departamentu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. dyw. Adam Rzeczkowski. - Nigdy nie byłem pilotem, niemniej jednak miałem okazję współpracować z pilotami będąc żołnierzem dowództwa operacyjnego w misjach i operacjach poza granicami kraju i rozumiem, jak wielką stratą dla całej społeczności, dla wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego jest utrata każdego żołnierza - mówił gen. Rzeczkowski.

Gen. dyw. Ireneusz Nowak: Brutalnie przerwane marzenia

Inspektor Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dywizji Ireneusz Nowak podkreślał podczas wspólnej konferencji z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, że bycie pilotem myśliwskim to spełnienie marzeń i realizacja pasji. - Ale, jak brutalnie pokazało życie, za tę pasję czasami niektórym z nas przychodzi zapłacić najwyższą cenę - mówił. Zauważył, że zawód ten wwiąże się jednak z podwyższonym ryzykiem, a każdy, kto go podejmuje, musi to ryzyko akceptować. - Jesteśmy tylko ludźmi i zdarzają nam się błędy, zdarzają nam się słabsze momenty – stwierdził.

- Maciek był nie tylko świetnym pilotem. Miał ogromny potencjał. Widzieliśmy w nim przyszłego dowódcę lotniczego. Chcieliśmy, żeby rozwijał swoją karierę nie tylko lotniczą, ale również wojskową - dodał. - Te wszystkie marzenia, nasze oczekiwania, zostały brutalnie przerwane - dodał.