Katastrofa F-16 podczas prób do Air Show. Pilot zginął

W czwartek około godziny 19.25, podczas treningów rozbił się samolot F-16 z zespołu Tiger Demo.

Reklama Reklama

Lokalny portal Echo Dnia informuje, że jeden z trenujących do pokazów F-16 zapikował nad pasem i uderzył w ziemię. Maszyna natychmiast stanęła w ogniu.

Pilot nie zdołał się katapultować. Jego śmierć potwierdził koordynator ds. służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Nazwisko pilota na razie nie zostało ujawnione.

W drodze na miejsce wypadku jest wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.