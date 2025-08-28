Katastrofa F-16 podczas prób do Air Show. Pilot zginął

Aktualizacja: 28.08.2025 20:57 Publikacja: 28.08.2025 19:58
Polski samolot F-16
Foto: Adobe Stock
W czwartek około godziny 19.25, podczas treningów rozbił się samolot F-16 z zespołu Tiger Demo.
Lokalny portal Echo Dnia informuje, że jeden z trenujących do pokazów F-16 zapikował nad pasem i uderzył w ziemię. Maszyna natychmiast stanęła w ogniu.
Pilot nie zdołał się katapultować. Jego śmierć potwierdził koordynator ds. służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Nazwisko pilota na razie nie zostało ujawnione.
W drodze na miejsce wypadku jest wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
Na lotnisko natychmiast przybyły służby ratunkowe, trwa akcja gaśnicza.
Pokazy Air Show w Radomiu miały się odbyć w najbliższy weekend. Jest to jedna z największych imprez lotniczych w Europie, która co dwa lata gromadzi wielotysięczną publiczność.
„Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie” - napisał Karol Nawrocki.
Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dotarł do Radomia. „Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci" - pisze wicepremier. Złożył bliskim pilota wyrazy współczucia.
Więcej informacji wkrótce.
