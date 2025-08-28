Rzeczpospolita
Katastrofa F-16 podczas prób do Air Show. Pilot zginął

Podczas prób do Air Show w Radomiu doszło do katastrofy odrzutowca F-16. Maszyna uderzyła w ziemię i stanęła w ogniu. Pilot nie zdołał się katapultować.

Publikacja: 28.08.2025 19:58

Katastrofa F-16 podczas prób do Air Show. Pilot zginął

Polski samolot F-16

Foto: Adobe Stock

Agnieszka Kazimierczuk

W czwartek około godziny 19.25, podczas treningów rozbił się samolot F-16 z zespołu Tiger Demo.

Lokalny portal Echo Dnia informuje, że jeden z trenujących do pokazów F-16 zapikował nad pasem i uderzył w ziemię. Maszyna natychmiast stanęła w ogniu. 

Pilot nie zdołał się katapultować. Jego śmierć potwierdził koordynator ds. służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Nazwisko pilota na razie nie zostało ujawnione. 

W drodze na miejsce wypadku jest wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. 

Na lotnisko natychmiast przybyły służby ratunkowe, trwa akcja gaśnicza. 

Pokazy Air Show w Radomiu miały się odbyć w najbliższy weekend. Jest to jedna z największych imprez lotniczych w Europie, która co dwa lata gromadzi wielotysięczną publiczność.

Kondolencje dla bliskich od prezydenta Nawrockiego i ministra obrony

„Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie” - napisał Karol Nawrocki.

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dotarł do Radomia.  Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą.  Składam hołd Jego pamięci" - pisze wicepremier. Złożył bliskim pilota wyrazy współczucia.

Więcej informacji wkrótce.

