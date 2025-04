Jednocześnie funkcjonariusze MSW uzgodnili z Ministrem Sprawiedliwości, że Centralny Zarząd Zakładów Karnych przygotuje „bazę dla osadzonych osób zatrzymanych”, zaś z prokuratorem generalnym, że wobec uczestniczących w wystąpieniach społecznych prokuratorzy będą stosować surowe środki zapobiegawcze, głównie w postaci tymczasowych aresztowań i „nie będą kwestionować przypadków, jeśli trzeba by było przedłużyć o kilka godzin (ponad 48 godzin) pobyt w areszcie osób zatrzymanych przez MO i SB”. Koordynacją mieli się zająć zastępcy prokuratorów wojewódzkich oraz wyznaczony prokurator Prokuratury Generalnej.

– W przypadku ówczesnego województwa radomskiego, w aresztach śledczych w Radomiu i Grójcu oraz aresztach milicyjnych w Radomiu, Szydłowcu, Kozienicach, Przysusze i Grójcu przewidziano miejsca osadzenia dla maksymalnie 178 osób zatrzymanych – dodał Andrzej Pozorski.

Jak milicja i SB tłumiły strajki robotnicze w Radomiu w 1976 roku

Protesty robotnicze rozpoczęły się 25 czerwca 1976 roku w Radomiu. Do ich tłumienia skierowano ponad 2 100 funkcjonariuszy MO i SB, w tym pododdziały ZOMO z Radomia, Kielc, Łodzi, Warszawy oraz 13 kompanii podchorążych z Wyższej Szkoły Oficerskiej MO w Szczytnie. Tych ostatnich przetransportowano do Radomia drogą lotniczą z lotniska w Szymanach.

– W czasie działań zwartych oddziałów Milicji Obywatelskiej wobec protestujących zużyto 17 485 sztuk chemicznych środków obezwładniających, 11 980 sztuk amunicji ćwiczebnej, 2 245 ładunków prochowych i 1 525 nabojów sygnałowych, co świadczy o znacznej eskalacji i nasileniu podejmowanych przez formacje milicyjne tzw. działań rozpraszających. W następstwie tych działań zatrzymano co najmniej 667 osób, z których nie mniej niż 173 było pozbawionych wolności bez podstawy prawnej ponad okres 48 godzin – opisał śledczy.

Represje wobec zatrzymanych w Radomiu – ścieżki zdrowia

Po stłumieniu protestów nastąpił kolejny etap represji. Milicjanci zorganizowali w każdej jednostce, do której przywożono zatrzymanych, tzw. ścieżki zdrowia. Zatrzymani, skuci kajdankami, byli bici po całym ciele pałkami szturmowymi w trakcie przejścia przez szpaler funkcjonariuszy.

– Zadawano im także uderzenia pięściami i kopano ich. Przykładowo w Komendzie Wojewódzkiej MO w Radomiu ustawiono szpaler funkcjonariuszy już przed wejściem do budynku, skąd trasa ścieżki zdrowia wiodła do budynku, a następnie przez poszczególne jego kondygnacje do trzeciego piętra, a stamtąd do aresztu w piwnicy. Zdarzały się przypadki, że zmuszano zatrzymanych do ponownego przejścia przez szpaler funkcjonariuszy uznając, że przechodzący otrzymał zbyt mało uderzeń, względnie gdy biegł i umiejętnie zasłaniał się przed zadawanymi mu ciosami – mówił prokurator Andrzej Pozorski. Zaznaczył, że wśród pobitych byli też małoletni w wieku 11, 14 i 15 lat.