45 lat temu zaczęła się historia NZS. Co w planach obchodów?

20 października 1980 r. Ogólnopolski Komitet Założycielski złożył w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie wniosek o rejestrację NZS, ale 13 listopada 1980 r. sąd odrzucił wniosek. W odpowiedzi studenci rozpoczęli akcje protestacyjne na uczelniach. W efekcie minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. Janusz Górski 17 lutego 1981 r. podjął decyzję o rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Studenci wywalczyli nie tylko możliwość rejestracji NZS, ale też autonomię i swobodę programową uczelni, wydłużenie studiów z czterech do pięciu lat, zniesienie cenzury w wydawnictwach naukowych, zmianę organizacji szkolenia wojskowego, przywrócenie na uczelnie akademików zwolnionych z powodów politycznych. W kwietniu 1981 r. w Krakowie odbył się I Zjazd NZS, w czasie którego wybrano Krajową Komisję Koordynacyjną, a Jarosław Guzy został przewodniczącym organizacji. Wiosną 1981 r. struktury NZS powstały na wszystkich uczelniach w kraju. Zrzeszenie liczyło wtedy ok. 80 tys. członków.

Po wprowadzeniu stanu wojennego związek został zdelegalizowany, a wielu działaczy internowano. Wówczas organizacja przeszła do działalności podziemnej. Przełom nastąpił w 1988 r., gdy Zjazd NZS doprowadził do konsolidacji organizacji, ale dopiero we wrześniu 1989 r., czyli po utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego, ponownie zalegalizowano zrzeszenie.

