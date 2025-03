Wznowienie śledztwa IPN w sprawie zbrodni w Lubinie: Nowe dowody i zacieranie śladów

Śledztwo w sprawie zbrodni lubińskiej zostało wznowione przez pion śledczy IPN we Wrocławiu w 2022 r. - Pojawiły się nowe możliwości dowodowe, które w ocenie prokuratora pozwoliłyby na ustalenie sprawców tych czynów i pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej, z drugiej strony to postępowanie ma szerszy zakres, ponieważ podejmuje kwestie związane z zacieraniem śladów przestępstwa tak, aby winni nie byli w stanie ponieść odpowiedzialności karnej – mówi prokurator.

Ponowna analiza akt śledztw w sprawie stanu wojennego

Śledztwo to odbywa się w ramach projektu „Archiwum Zbrodni”, który polega na ponownej analizie akt zakończonych wiele lat temu śledztw w sprawie przestępstw popełnionych w okresie stanu wojennego. Od sierpnia 2022 roku prokuratorzy IPN podjęli na nowo bądź wszczęli łącznie 18 śledztw, w których sprawcy nie zostali dotąd pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Dotychczas skierowano do sądu dwa akty oskarżenia – 27 strażników więziennych w Kwidzynie i trzech funkcjonariuszy ZOMO w Szczecinie. Jak napisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, 20 lutego 2025 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum uznał byłych funkcjonariuszy ZOMO – Andrzeja M., Marka R. i Tomasza T. – za winnych udziału w pobiciu Stanisława M. w czasie manifestacji organizowanej w Szczecinie.