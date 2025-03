Sąd: opłaty za groby i usługi pogrzebowe są pobierane bezprawnie

W spornej uchwale radni zdecydowali m.in., że od 1 marca 2023 r. opłata za dochowanie prochów ludzkich w urnie do opłaconego już grobu urnowego będzie wynosić 500 zł. Zaś opłaty eksploatacyjne za groby, na następne 20 lat po 20 latach od ostatniego pochówku zostały ustalone na 1000 zł dla inhumacyjnego – najbardziej tradycyjnego sposobu grzebania ciał - grobu murowanego niezależnie od liczby pięter w głąb, oraz 500 zł za niszę urnową w kolumbarium.

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Opłaty na cmentarzach ma ustalać samorząd, a nie Kościół W stu konkretach na pierwsze sto dni rządów Koalicja Obywatelska zapowiedziała, że wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy wyznaniowych zostanie uregulowana przez samorządy. Polska 2050 Szymona Hołowni chce natomiast uregulować cenniki na cmentarzach.

WSA uznał, że organ gminy może ustalić tylko takie opłaty, które są związane z pochowaniem zwłok, a nie jakiekolwiek związane z prowadzeniem cmentarza, czy też za każde dochowanie do grobu już opłaconego na okres 20 lat. Tym samym przedmiotem uchwały w sprawie stawek opłat za usługi na terenie cmentarzy nie mogą być m.in. również opłaty za wjazd i korzystanie z nekropolii.

Sąd nie dopatrzył się również uprawnienia rady miasta do ustalania dodatkowych opłat z tytułu upływu 20 lat w odniesieniu do grobu murowanego przeznaczonego do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn. W konsekwencji WSA nie miał wątpliwości, że zakwestionowane przez skarżącego opłaty w odniesieniu do grobu murowanego oraz urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok nie mają oparcia w podstawie prawnej.