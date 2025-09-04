Do tej pory przeprowadzono wiele czynności procesowych. – Najszersze czynności przeprowadzono na terenie Radomia. Brało w nich udział ponad 500 funkcjonariuszy, zarówno Żandarmerii Wojskowej, jak i wojska, prokuratorów, saperów z Dęblina oraz kilkudziesięciu techników z bazy w Krzesinach – poinformował prok. Skiba. – Oględzinom poddano teren większy, niż początkowo zakładano, obejmujący 35 hektarów. Czynności na terenie Radomia to nie tylko oględziny miejsca zdarzenia, ale również przesłuchania. Łącznie przesłuchano 48 świadków. W Krzesinach i w Radomiu zabezpieczono dużo dokumentacji, dotyczącej zarówno pilota, jak i samolotu – dodał..

Prok. Piotr Antoni Skiba: Nagrania zostaną szczegółowo przeanalizowane

Prok. Skiba przekazał, że kamera, która należała do pilota, została poddana wstępnej opinii biegłego informatyka z Żandarmerii Wojskowej. – Jest sprawna i znajdują się na niej nagrania, które zostały zgrane. W późniejszym etapie tego postępowania będą poddane bardzo szczegółowym oględzinom i porównane z innymi dowodami – podkreślił.

Dodał, że zabezpieczono też nagrania z lotniska w Krzesinach i lotniska w Radomiu. – Są analizowane pod względem zawartości – zaznaczył.

– Niezależnie od postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez prokuratorów, prowadzone jest także postępowanie przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Nasze postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania karnego, postępowanie PKBWL w oparciu o przepisy prawa lotniczego – mówił prok. Piotr Antoni Skiba.