W mediach społecznościowych Klaudia Jachira podkreśliła, że jej zawieszenie w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej ma związek ze złożonymi przez nią poprawkami do projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Reklama Reklama

Klaudia Jachira: Zostałam zawieszona przez klub KO

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, we wrześniu Sejm przyjął nowelizację części ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom tego państwa. Zakłada ona między innymi przedłużenie do 4 marca 2026 r. legalności pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, oraz uszczelnienie systemu otrzymywania świadczeń przez cudzoziemców, w tym powiązanie wypłat 800 plus z aktywnością zawodową.

Projektem ustawy w tej sprawie zajmowała się wcześniej sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych, która odrzuciła poprawki autorstwa Klaudii Jachiry, proponującej powiązanie świadczenia 800 plus z aktywnością zawodową nie tylko cudzoziemców mieszkających w Polsce, lecz także polskich obywateli.

Posłanka odniosła się teraz do sprawy w mediach społecznościowych. „Trzy tygodnie temu przy okazji ustawy o pomocy Ukrainkom i Ukraińcom, złożyłam poprawki sprawiające, że świadczenie 800+ przysługiwałoby tylko tym polskim rodzinom, w których chociaż jeden rodzic jest aktywny zawodowo” – czytamy we wpisie Jachiry opublikowanym w serwisie X. „Poprawki nie znalazły większości w Sejmie, ja zostałam za to zawieszona przez klub KO. Ale ta potrzebna dyskusja rozpoczęła się, i dobrze! Tym bardziej się ucieszyłam, słysząc, że temat wraca, a dyskusja o zmianach w świadczeniu 800+ dotarła nawet do rządu! Jak widać kropla drąży skałę, a te poprawki były taką właśnie kroplą, która może sprawić, że skończymy z bezsensownym popisowskim rozdawnictwem” – dodała posłanka. "Pomoc z publicznych pieniędzy powinna iść do najbardziej potrzebujących lub powinniśmy inwestować je w rozwiązania systemowe” – zaznaczyła.