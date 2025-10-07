Aktualizacja: 07.10.2025 18:09 Publikacja: 07.10.2025 17:54
W mediach społecznościowych Klaudia Jachira podkreśliła, że jej zawieszenie w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej ma związek ze złożonymi przez nią poprawkami do projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, we wrześniu Sejm przyjął nowelizację części ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom tego państwa. Zakłada ona między innymi przedłużenie do 4 marca 2026 r. legalności pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, oraz uszczelnienie systemu otrzymywania świadczeń przez cudzoziemców, w tym powiązanie wypłat 800 plus z aktywnością zawodową.
Projektem ustawy w tej sprawie zajmowała się wcześniej sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych, która odrzuciła poprawki autorstwa Klaudii Jachiry, proponującej powiązanie świadczenia 800 plus z aktywnością zawodową nie tylko cudzoziemców mieszkających w Polsce, lecz także polskich obywateli.
Posłanka odniosła się teraz do sprawy w mediach społecznościowych. „Trzy tygodnie temu przy okazji ustawy o pomocy Ukrainkom i Ukraińcom, złożyłam poprawki sprawiające, że świadczenie 800+ przysługiwałoby tylko tym polskim rodzinom, w których chociaż jeden rodzic jest aktywny zawodowo” – czytamy we wpisie Jachiry opublikowanym w serwisie X. „Poprawki nie znalazły większości w Sejmie, ja zostałam za to zawieszona przez klub KO. Ale ta potrzebna dyskusja rozpoczęła się, i dobrze! Tym bardziej się ucieszyłam, słysząc, że temat wraca, a dyskusja o zmianach w świadczeniu 800+ dotarła nawet do rządu! Jak widać kropla drąży skałę, a te poprawki były taką właśnie kroplą, która może sprawić, że skończymy z bezsensownym popisowskim rozdawnictwem” – dodała posłanka. "Pomoc z publicznych pieniędzy powinna iść do najbardziej potrzebujących lub powinniśmy inwestować je w rozwiązania systemowe” – zaznaczyła.
Kilka dni temu serwis forsal.pl poinformował, że Rada Ministrów rozważa powiązanie świadczenia 800 plus z zatrudnieniem rodziców. Ostatecznie resort rodziny, pracy i polityki społecznej zdementował jednak te doniesienia. „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowczo podkreśla, że nie prowadzi żadnych prac mających na celu modyfikację zasad przyznawania świadczenia wychowawczego” — przekazano w komunikacie.
26 września prezydent Karol Nawrocki podpisał w ustawę ws. obywateli Ukrainy w Polsce. Przedłuża ona legalność ich pobytu na kolejny okres, a także ogranicza prawo do wypłaty świadczenia 800+ na dziecko. - To jest ostatnia ustawa, którą pan prezydent Nawrocki podpisuje dotycząca takiej formy pomocy obywatelom Ukrainy - przekazał na konferencji prasowej prezydencki minister Zbigniew Bogucki.
Chodziło o uchwaloną przez Sejm 12 września ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Koniec świadczenia 800+ dla obywateli Ukrainy, którzy nie pracują tutaj w Polsce, nie przebywają w Polsce, nie płacą składek, nie płacą podatków, ich dzieci nie chodzą do szkoły. To była sytuacja zupełnie niezrozumiała, niedopuszczalna. I to jest przerwane - mówił dziennikarzom szef Kancelarii Prezydenta. Podkreślił, że tych rozwiązań nie byłoby, gdyby prezydent nie zawetował w sierpniu pierwszej ustawy dotyczącej tych samych kwestii. - Poprzednimi wetami prezydent RP zmusił rząd premiera Donalda Tuska, do pracy i do przedstawienia nie idealnych, ale zdecydowanie lepszych rozwiązań. W przypadku ustawy ukraińskiej zmusił do ograniczenia świadczeń dla obywateli Ukrainy, w szczególności tych, którzy nie pracują w Rzeczypospolitej. Te rozwiązania to koniec turystyki z Ukrainy na koszt polskiego podatnika - zaznaczył Bogucki.
Nowelizacja przedłuża do 4 marca 2026 r. legalizację pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Uszczelnia też system przyznawania świadczeń dla cudzoziemców. Najwięcej kntrowersji wzbudza wprowadzenie wymogu pracy rodzica (opiekuna) w Polsce i uczenia się tutaj dzieci obcokrajowców, którzy chcą oni uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego 800+.
Zgodnie z ustawą, ZUS ma co miesiąc sprawdzać, czy świadczenie trafia do uprawnionych tj. czy cudzoziemiec nie wyjechał z Polski oraz czy jest aktywny zawodowo. Zakład będzie w tym celu korzystał m.in. z rejestru prowadzonego przez komendanta głównego Straży Granicznej.
