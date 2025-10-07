Aktualizacja: 07.10.2025 15:13 Publikacja: 07.10.2025 15:07
Emmanuel Macron
Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
Philippe, w przeszłości bliski sojusznik obecnego prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, opowiedział się za przedterminowymi wyborami prezydenckimi w rozmowie z radiem RTL.
W ten sposób Philippe zareagował na rezygnację ze stanowiska szefa rządu desygnowanego na to stanowisko zaledwie 27 dni wcześniej Sébastiena Lecornu. Lecornu podał się do dymisji zaledwie kilkanaście godzin po przedstawieniu składu rządu, po tym jak wchodzący w skład rządu (jako szef MSW) Bruno Retailleau skrytykował Lecornu za to, że ten nie spełnił obietnicy zerwania z polityką swoich poprzedników. Była to reakcja Retailleau na wejście w skład rządu Bruno Le Maire'a, byłego ministra gospodarki i finansów, obwinianego za obecną trudną sytuację budżetową Francji (Paryż boryka się z długiem rzędu 116 proc. PKB).
System polityczny we Francji
Foto: PAP
Według Philippe'a w sytuacji, gdy trzeci w ciągu roku premier nie jest w stanie zapewnić sobie większości w parlamencie, Macron powinien „odejść z urzędu w uporządkowany sposób”, by umożliwić Francji wyjście z politycznego impasu.
Czytaj więcej
Emmanuel Macron jest odpowiedzialny za chaos polityczny we Francji - oświadczył lider skrajnie le...
Dymisji Macrona od poniedziałkowej dymisji Lecornu domaga się skrajna lewica i jej lider, Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon i jego Francja Niezłomna wzywają nawet do impeachmentu prezydenta (od 2014 roku francuski parlament może to zrobić większością 2/3 głosów ustawowej liczby posłów i senatorów).
Lider Zjednoczenia Narodowego, partii Marine Le Pen, Jordan Bardella w rozmowie z BFM TV stwierdził, że jego ugrupowanie popiera zarówno rozwiązanie polegające na przedterminowym rozwiązaniu parlamentu, jak i przyspieszone wybory prezydenckie.
Wyniki wyborów parlamentarnych we Francji
Foto: PAP
Apelom o dymisje Macrona sprzeciwia się partia prezydenta, „Odrodzenie” (Renaissance). Ugrupowanie na swoim profilu w serwisie X przekonuje, że apele o dymisje głowy państwa w celu przełamania politycznego impasu „nie mają sensu”, ponieważ osłabiłyby jedynie instytucje francuskiego państwa. Według partii Macrona dymisja demokratycznie wybranego prezydenta „wywołałaby drugi kryzys” polityczny obok obecnego „kryzysu parlamentarnego”.
Były premier Gabriel Attal, lider ugrupowania „Odrodzenie”, mówił parlamentarzystom, że nie popiera apeli prezydenta o dymisję, ale przyznał, że „nie rozumie” niektórych decyzji głowy państwa. Dodał, że Macron powinien „podzielić się władzą”. Attal skomentował w ten sposób decyzję Macrona, który poprosił Lecornu o misję ostatniej szansy i dał mu 48 godzin na rozmowy ws. znalezienia poparcia dla rządu, pomimo wcześniejszego przyjęcia jego dymisji.
Szansą dla Lecornu miałoby być to, że Le Maire zadeklarował, iż nie wejdzie w skład gabinetu, co jest próbą odzyskania poparcia francuskiej centroprawicy dla rządu.
Lecornu zapowiedział, że przeprowadzi ostateczne rozmowy ze wszystkimi siłami politycznymi. Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen zadeklarowało już jednak, że żaden z liderów ugrupowania nie uda się na rozmowy ze zdymisjonowanym premierem. Rozmowy ostatniej szansy mają potrwać do środy rano.
Kryzys parlamentarny we Francji trwa od przyspieszonych wyborów z z 30 czerwca i 7 lipca 2024 roku , które nie dały większości żadnemu z trzech głównych bloków, ale przyniosły zwycięstwo lewicowemu Frontowi Ludowemu. Mimo to Macron nie zdecydował się na powierzenie fotelu premiera przedstawicielowi lewicy – wszystkie trzy rządy, które powstały (i upadły) po wyborach miały charakter centroprawicowy.
Rządy Michela Barniera i Françoisa Bayrou upadły w wyniku potwierdzenia w parlamentarnym głosowaniu, że nie mają większości. Wobec rządu Barniera przegłosowano wotum nieufności, z kolei rząd Bayrou nie uzyskał wotum zaufania. Kością niezgody są m.in. spory co do polityki gospodarczej państwa, zwłaszcza niepopularnych programów oszczędnościowych, które rządy próbują podejmować w związku z trudną sytuacją francuskiego budżetu.
W poniedziałek francuskie media pokazały, jak Emmanuel Macron samotnie spaceruje nad brzegiem Sekwany w Paryżu. Zdjęcia te odebrano jako sygnał coraz większego osamotnienia głowy państwa.
Źródło: rp.pl
