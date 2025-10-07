Dymisji Macrona od poniedziałkowej dymisji Lecornu domaga się skrajna lewica i jej lider, Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon i jego Francja Niezłomna wzywają nawet do impeachmentu prezydenta (od 2014 roku francuski parlament może to zrobić większością 2/3 głosów ustawowej liczby posłów i senatorów).

Lider Zjednoczenia Narodowego, partii Marine Le Pen, Jordan Bardella w rozmowie z BFM TV stwierdził, że jego ugrupowanie popiera zarówno rozwiązanie polegające na przedterminowym rozwiązaniu parlamentu, jak i przyspieszone wybory prezydenckie.

Wyniki wyborów parlamentarnych we Francji Foto: PAP

Apelom o dymisje Macrona sprzeciwia się partia prezydenta, „Odrodzenie” (Renaissance). Ugrupowanie na swoim profilu w serwisie X przekonuje, że apele o dymisje głowy państwa w celu przełamania politycznego impasu „nie mają sensu”, ponieważ osłabiłyby jedynie instytucje francuskiego państwa. Według partii Macrona dymisja demokratycznie wybranego prezydenta „wywołałaby drugi kryzys” polityczny obok obecnego „kryzysu parlamentarnego”.

Sebastian Lecornu z misją ostatniej szansy po dymisji. Lider partii Emmanuela Macrona przyznaje, że nie rozumie prezydenta

Były premier Gabriel Attal, lider ugrupowania „Odrodzenie”, mówił parlamentarzystom, że nie popiera apeli prezydenta o dymisję, ale przyznał, że „nie rozumie” niektórych decyzji głowy państwa. Dodał, że Macron powinien „podzielić się władzą”. Attal skomentował w ten sposób decyzję Macrona, który poprosił Lecornu o misję ostatniej szansy i dał mu 48 godzin na rozmowy ws. znalezienia poparcia dla rządu, pomimo wcześniejszego przyjęcia jego dymisji.