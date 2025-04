- Fakt, że dopiero po mojej reakcji zaczęli reagować inni politycy, fakt, że ten głos przeszedł bez żadnego sprzeciwu, jest po prostu skandaliczny, kładzie się cieniem na tej całej debacie – dodała. Biejat, gdy zabierała głos po raz pierwszy odpowiadając na pytanie Marka Wocha, najpierw potępiła odpowiedź Brauna na pytanie Zandberga, określając ją mianem „antysemickiego ścieku”.



- Ja nigdy nie będę stała cicho, gdy ksenofobowie, ludzie, którzy żywią się nienawiścią, ludzie, którzy są zagrożeniem dla naszych obywateli, próbują zastraszać tych, z którymi się nie zgadzają - mówiła dzień później wicemarszałek Senatu.



- To co robił pan Braun, to nie było wszystko. Braun puszczał oko do (Sławomira) Mentzena, pan (Karol) Nawrocki wchodził z nim w dialog. Było tam wiele przyjaznych gestów między różnymi politykami, a tym człowiekiem (Braunem), który powoli, coraz mocniej, z polityka zmienia się w naszego rodzimego terrorystę - dodała. Biejat zarzuciła Braunowi m.in. „zastraszanie kobiet” nawiązując do jego wtargnięcia na oddział położniczy szpitala w Oleśnicy, gdzie przez kilkadziesiąt minut, wraz z grupą mężczyzn, nie pozwalał opuszczać gabinetu lekarskiego dr Gizeli Jagielskiej, która wcześniej przeprowadziła aborcję u kobiety w 36. tygodniu ciąży. U dziecka kobiety zdiagnozowano ciężki przypadek wrodzonej łamliwości kości, a dr Jagielska przeprowadziła aborcję powołując się na przesłankę o zagrożeniu zdrowia i życia kobiety (w tym przypadku chodziło o zdrowie psychiczne). Aborcja została dokonana przez wstrzyknięcie roztworu chlorku potasu w serce dziecka.



- Ten człowiek jest po prostu niebezpieczny. A to, że może chować się za immunitetem poselskim, zawdzięczamy Sławomirowi Mentzenowi – kontynuowała Biejat przypominając, że Braun dostał się do Sejmu, a potem do Parlamentu Europejskiego, z list Konfederacji (Braun odszedł z Konfederacji po tym, jak wystartował w wyborach prezydenckich, mimo że kandydatem tej formacji wybrano Sławomira Mentzena).



Zdaniem Biejat Braun, po swoich wypowiedziach, powinien zostać wykluczony z poniedziałkowej debaty. - Mam nadzieję, że w kolejnych debatach prowadzący będą reagować w sposób bardziej stanowczy - podsumowała.