Maciej Maciak zapytał Karola Nawrockiego o zachęcanie do przystępowanie do armii i nawiązał do rządów Mateusza Morawieckiego. Na drugie pytanie odpowiedział Krzysztof Stanowski. Pytanie dotyczyło „szukania haków„ na niego przez dziennikarzy. - Sprawdzam informacje o panu, chwali pan odbudowywanie Mariupola przez Rosjan. To dość kuriozalne – odpowiedział Stanowski. Swoje ostatnie pytanie Maciak skierował do Szymona Hołowni i dotyczyło ”banderyzacji w Polsce". - Jest pan jedynym otwarcie prorosyjskim kandydatem. Inni udają lub to ukrywają, a pan to mówi otwarcie - odpowiedział.

Karol Nawrocki: Nikt mi nie będzie kazał przyjmować ludzi, ponieważ jestem niezależny

Pierwsze pytania Marka Jakubiaka było skierowane do Macieja Maciaka. Dotyczyło prorosyjskości. - Wytwarzane są antyrosyjskie nastroje. Cwaniacy politycy próbują na tym ugrać sukces wyborczy – odpowiedział. Rafał Trzaskowski odpowiedział na pytanie o ustawę dotyczącą aborcji, związków partnerski i adopcji dzieci przez pary homoseksualne. - Jestem za prawem do aborcji do 12. tygodnia. Jestem za ustawą o związkach partnerskich – mówił kandydat KO. Kolejne pytanie Marka Jakubiaka było zadane Grzegorzowi Braunowi. Europoseł mówił o miejscach pamięci po niemieckich zbrodniach wojennych w Warszawie.

Adresatem pierwszego pytania Rafała Trzaskowskiego był Karol Nawrocki. Odpowiadał na pytanie o możliwość przyjęcia Antoniego Macierewicza do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. - Nikt mi nie będzie kazał przyjmować ludzi, ponieważ jestem niezależny – mówił. Drugie pytanie było skierowane do Magdaleny Biejat. Kandydatka Lewicy pytana o mieszkalnictwo. - Na Lewicy walczymy o to, by mieszkanie stało się prawem, a nie towarem – odpowiedziała. Na trzecie pytanie, które dotyczyło Unii Europejskiej i współpracy z Rosją, odpowiedział Sławomir Mentzen.

Grzegorz Braun zapytał Rafała Trzaskowskiego o rachunków za prąd i Zielony Ład. - Jeżeli pan nie rozumie tego, że musimy robić absolutnie wszystko, by walczyć o czyste powietrze to nie rozmawiał pan z dziećmi chorymi na astmę i ich rodzicami – odpowiedział kandydat KO. Drugiego do odpowiedzi zaprosił Karola Nawrockiego. - Czy deportacja obejmie Ukraińców, których pana koledzy pozapraszali? - pytał Braun. - W Polsce to Polacy powinni mieć pierwszeństwo, bo budują ten kraj. Jeśli chodzi o stosunki z Rosją to z takim zbrodniarzem jak Putin żaden państwo nie powinno utrzymywać stosunków – mówił. Na trzecie pytanie odpowiedział Sławomir Mentzen. Braun zapytał kandydata Konfederacji o „problem judaizacji”.

Magdalena Biejat swoje pierwsze pytanie zadała Karolowi Nawrockiemu. Kandydat popierany przez PiS mówił o podatku katastralnym. - Czy pan w ogóle rozumie, jaki jest pana program? - pytała. - Jestem przeciwnikiem. Polacy są przerażeni, że będą musieli płacić podatek katastralny – odpowiedział. Drugie pytanie skierowane do Joanny Senyszyn dotyczyło likwidacji Funduszu Kościelnego. Do trzeciego pytania kandydatka Lewicy zaprosiła Sławomira Mentzena. Kandydat Konfederacji pytany o prawo do aborcji powiedział, że „prawo aborcyjne doprowadziło do tego, że zabija się w dzieci w 9. miesiącu życia. To jest do zmiany”.