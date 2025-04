O tym, co stało się w Oleśnicy, mówi się: „aborcja”, „zabieg”. Ale to w gruncie rzeczy eufemizmy. Tak naprawdę było to zabójstwo w majestacie prawa. Niewielu używa mocnych słów, bo boją się lawiny hejtu, bo oglądają się na poprawność polityczną itd. Nikt o tym nie mówi, bo wszyscy skupili się na wybryku Grzegorza Brauna, który na tragedii postanowił robić kampanię wyborczą. Nie twierdzę, że Braun nie jest zagorzałym obrońcą życia. Jest.

Problem w tym, że swoim zachowaniem odwrócił uwagę od istoty rzeczy. Od tego, że choć mamy w sprawie przerywania ciąży dość restrykcyjne prawo, to jednak istnieje przyzwolenie na to, by je omijać. Tak – mam tu na myśli wytyczne obecnego rządu, które wskazują wprost, że zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiety jest wystarczającą podstawą do przerwania ciąży zgodnie z obowiązującym prawem. Gdy w sierpniu 2024 r. ogłaszano owe wytyczne, premier Donald Tusk mówił, że one „nie mogą oczywiście zmienić prawa (...), ale zmieniają podejście prokuratorów i lekarzy“. Przykład Oleśnicy dobitnie pokazuje, jak zmieniają.

Tematu aborcji nie da się ciągle zamiatać pod dywan

W Polsce przez lata obowiązywał tzw. kompromis aborcyjny. Rozmontowało go Prawo i Sprawiedliwość. Z kolei Koalicja Obywatelska wraz z Lewicą chciałyby prawo zliberalizować, ale nie ma na to w Sejmie zgody. PSL i Trzecia Droga chciałyby powrotu do naruszonego przez PiS kompromisu. W sytuacji sporu wybrano zatem rozwiązanie zastępcze. Burzliwa debata o aborcji, która toczyła się w Polsce przed rokiem, nie została zakończona. Jak to zazwyczaj w Polsce bywa, przyjęto rozwiązanie prowizoryczne, tymczasowe. A tymczasem potrzebujemy poważnej, merytorycznej dyskusji na ten temat. Potrzebujemy zderzenia opinii lekarki z Oleśnicy i grup proaborcyjnych z argumentami obrońców życia oraz Grzegorzem Braunem. Potrzebujemy głosu autorytetów. Potrzebujemy wyjść ze ślepego zaułka. Potrzebujemy głębokiego namysłu nad naszymi sumieniami. Potrzebujemy refleksji nad prawami kobiet, ale przede wszystkim nad prawem do życia.



„Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości” – to z kolei słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w trakcie jednej z pielgrzymek do Polski. Można je przyjmować, można je odrzucać. Ale nie da się zanegować tego, że prawo do życia wyrasta nie tyle z prawa kościelnego, co po prostu z prawa naturalnego. I zabójstwo jest potępiane nie tylko przez religię katolicką, ale także inne. Jest potępiane także przez tych, którzy twierdzą, że nie wierzą w nic. Prawo do życia jest bowiem prawem uniwersalnym.