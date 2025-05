„Rzecz w tym”: Dlaczego młodzi wyborcy przerzucają głos z Mentzena na Zandberga?

Michał Płociński i Artur Bartkiewicz podsumowują jedną z najbardziej nietypowych kampanii prezydenckich ostatnich lat. Zamiast wielkich idei mieliśmy zmęczenie kandydatów, zamiast nowych programów – serial polityczny z debatami i długimi podcastami. Co zapamiętamy z tej kampanii?

Reklama

Wybory prezydenckie 2025: Czy była to najdłuższa kampania wyborcza w historii?

Po pierwsze, była niesamowicie długa. Kampania rozpoczęła się już pod koniec lata 2024 roku i trwa nieprzerwanie do dziś. Jak zauważa Bartkiewicz, „permanentna kampania prezydencka zmęczyła bardziej kandydatów niż wyborców”.

Szczególnie widoczne było to w końcowych debatach, gdy fizycznie i retorycznie wyczerpani liderzy nie potrafili już przekonywać do swoich racji. – Nie było nowego 500+, było raczej ograniczanie 800+ dla Ukraińców – komentuje Bartkiewicz, podkreślając brak wyrazistych programów, a nawet chwytliwych haseł. Polityczna narracja sprowadzała się do znanych schematów: albo utrwalamy zmianę z 15 października 2023 roku, albo ją zatrzymujemy.

Skąd ta popularność debat prezydenckich?

Dużą rolę odegrały media i tzw. infotainment, czyli polityczna rozrywka. Jak zauważa Płociński: – W Końskich ta kampania przestała być profesjonalna, zaczęło się absolutnie spontaniczne starcie, wszyscy czekaliśmy przed ekranami na to, co się zaraz wydarzy. Zaczynamy więc oglądać politykę jak jakieś reality show: kto kogo znokautuje w debacie? Kto popełni gafę?