Ktoś powie, że przecież Rafał Trzaskowski na wiele pytań, w których przypomina mu się wypowiedzi dotyczące np. polityki wobec imigrantów w UE, też odpowiada, że sytuacja się zmieniła. To prawda. Zmiana zdania przez polityków mało kogo dziwi zwłaszcza dziś w świecie, który nagle zaczął mówić językiem w wielu aspektach bardzo podobnym do tego, który jeszcze kilka lat temu określano mianem języka skrajnej prawicy. Problem Mentzena polega jednak na tym, że on swój kapitał wyborczy budował na przekonaniu, że jest inny niż klasyczny polityk. Bardzo lubiane w środowisku sympatyków Konfederacji hasło „PiS, PO – jedno zło” czy też określanie mianem „bandy czworga” dominujących przez lata na polskiej scenie politycznej partii (PO, PiS, PSL, SLD/Nowa Lewica) opiera się na przekonaniu, że Konfederacja i będący jej emanacją w wyborach prezydenckich Mentzen, oferuje nową jakość. To dlatego w pewnym momencie Mentzen w sondażach osiągał poparcie wyższe od Konfederacji, bo zaczął być postrzegany nie przez pryzmat swojego programu, lecz jako alternatywa dla skostniałego, opartego na konfrontacji Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim porządku politycznego. Elastyczne podchodzenie do programów i idei przez polityków bacznie obserwujących sondaże jest elementem tego porządku. Nie można mówić „oni was okłamują” a jednocześnie zachować wiarygodność w sytuacji, gdy zostało się przyłapanym na robieniu tego samego. Gdyby jeszcze chodziło o jakąś wypowiedź Mentzena sprzed dekady – ale tu mamy zmianę w perspektywie dwóch lat. Na dodatek Mentzenowi zabrakło refleksu, bo nie próbował nawet jakoś jej uzasadnić. Po prostu stwierdził, że to co mówił przed wyborami w 2023 roku jest nieaktualne w 2025 roku.



Do wyborów pozostał tydzień, przed nami jeszcze jedna debata, ale już dziś wiadomo, że nad Mentzenem już do 18 maja wisieć będzie jak miecz Damoklesa wiralowe nagranie z fragmentu debaty, gdy tryumfujący Zandberg udowadnia mu, że jest taki jak inni politycy.