A myśli pani, że polska polityka się „amerykanizuje”? Znajoma opowiadała mi o niewielkiej miejscowości, w której w ogródkach ludzie umieszczali nawet ręcznie robione tabliczki wyrażające poparcie dla poszczególnych kandydatów. Znamy takie kadry z amerykańskich filmów, których akcja toczy się na przedmieściach.

Istnieje coś takiego jak lag kulturowy – to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, z opóźnieniem dociera do nas. Ale znów: patrzę na to jako na efekt polaryzacji – powieszenie banneru to zaznaczenie, do którego plemienia się należy. Również wysoką frekwencję interpretuję jako demonstrację przynależności plemiennej.

Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby to wszystko się wreszcie zmieniło. Niezależnie od tego, kto wygra, społeczeństwo jest podzielone na pół – to sytuacja, w której część obywateli powie: „To nie mój prezydent”.

Ale spróbujmy sobie wyobrazić, że to się może jednak zmienić.

Jest takie miejsce, w którym polaryzacja w zasadzie nie istnieje. To praca. W jednej firmie odnajdują się ludzie, którzy mają różne poglądy, ale realizują wspólne cele. Tu wzmacniajmy wspólnotę.

Zatem również w szkole od najmłodszych lat uczmy dzieci, jak ze sobą rozmawiać, mając różne poglądy. To zresztą powinna być przestrzeń świadomej neutralności, absolutnie wolnej od polityki w dzisiejszym znaczeniu tego słowa. Córka opowiedziała mi znakomity przykład: na lekcji etyki została zorganizowana dyskusja wokół tezy „Kobiety gorzej jeżdżą samochodem”. Choć to kontrowersyjne, okazało się, że koledzy i koleżanki z klasy wyrażali swoje zdanie, co nie prowadziło do konfliktu.

Powtórzę: ćwiczmy wytrzymywanie tego, że ktoś myśli inaczej.