Nadzieja na koniec chaosu w Korei Południowej

Ale zwrócił się również do swojej lewicowej bazy, obiecując poprawę stosunków z Chinami i Koreą Północną bez naruszania sojuszu z Ameryką. – Wiemy, że wiele krajów kusi pomysł poszukiwania zarówno współpracy gospodarczej z Chinami, jak i współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi – powiedział niedawno amerykański sekretarz obrony Pete Hegseth. Ostrzegł, że „zależność gospodarcza od Chin” ogranicza „przestrzeń decyzyjną” USA w razie konfliktu. Nie ma to nic wspólnego z umową o podziale kosztów utrzymywania prawie 30 tys. kontyngentu sił amerykańskich, podpisaną w październiku ubiegłego roku. W tym roku kosztować to będzie Koreę Płd. nieco ponad 1,1 mld dol. prawie 10 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Polska jest największym odbiorcą południowokoreańskiego sprzętu wojskowego na świecie

– Niezależnie od zmiany władzy w interesie Korei Południowej pozostanie kontynuowanie współpracy z Polską w wymiarze obronności, postrzegane przez pryzmat korzyści dla południowokoreańskiego przemysłu zbrojeniowego – oceniał jeszcze przed wyborami Oskar Pietrewicz, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM). Jest to istotne w chwili, gdy Polska jest największym odbiorcą koreańskiego sprzętu wojskowego na świecie. W czasie niedawnej wizyty szefa koreańskiej dyplomacji w Warszawie podpisano plan współpracy w ramach partnerstwa strategicznego do 2028 roku. W tej sprawie nie powinno się nic zmienić po objęciu władzy przez nowego prezydenta.