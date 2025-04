Jakie szanse mają Koreańczycy?

Okręty KSS-III są większe od tych konkurencyjnych, ale to na pewno nie jest czynnik, który tą propozycję wyklucza. Nie znamy szczegółowej specyfikacji technicznej i parametrów, których wymaga Wojsko Polskie, ale można założyć, że jest to produkt porównywalny z europejską konkurencją. Z kolei oferta przemysłowa, którą w ostatnich tygodniach złożyli Koreańczycy jest na pewno w czołówce.

Ale nie przeskoczą oni geografii oraz wielkiej polityki. O ile odpowiedni zapas części do bezpiecznego użytkowania okrętów nawet w czasie problemów z transportem można zabezpieczyć, to jednak Korea Południowa nie jest w… Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę ostatnie napięcia UE ze Stanami Zjednoczonymi oraz pewną próbę konsolidacji europejskiej wiadomo, że taki zakup Polski będzie krytykowany i znów postrzegany jako fakt, że Polska preferuje zakupy uzbrojenia w przemyśle pozaeuropejskim. To szczególnie głośno podnosi Francja. O ile jeszcze rok czy dwa lata temu, taką krytyką nikt by się w rządzie specjalnie nie przejął, to po nieobliczalnych ruchach administracji prezydenta Donalda Trumpa ten argument stał się znacznie bardziej istotny.