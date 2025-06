W Korei Południowej przeprowadzono przedterminowe wybory prezydenckie, po tym jak parlament przegłosował impeachment urzędującego prezydenta Yoon Suk-yeola, a Sąd Konstytucyjny 4 kwietnia podtrzymał tę decyzję. W efekcie na stanowisku prezydenta pojawił się wakat przed upłynięciem pięcioletniej kadencji Yoona (był prezydentem niespełna trzy lata).

Korea Południowa: Dlaczego doszło do przedterminowych wyborów prezydenckich?

Wybory prezydenckie musiały – zgodnie z konstytucją Korei Południowej – odbyć się w ciągu 60 dni od decyzji Sądu Konstytucyjnego o usunięciu urzędującego prezydenta z urzędu.

Z badania exit poll przedstawionego przez południowokoreańskich nadawców – KBS, MBC i SBS wynika, że Lee zdobył 51,7 proc. głosów, podczas gdy jego konserwatywny rywal, Kim Moon-soo, kandydat Partii Siły Ludowej, zdobył 39,3 proc. głosów.

W wyborach miało wziąć udział ok. 78 proc. z 44,39 mln obywateli Korei Południowej uprawnionych do udziału w wyborach. Wybory prezydenckie mają zakończyć trwający pół roku kryzys polityczny wywołany próbą wprowadzenia przez Yoona stanu wojennego. Były już prezydent uzasadniał to zagrożeniem zewnętrznym i wewnętrznym państwa ze strony Korei Północnej i sił sprzyjających jej wewnątrz Korei Południowej. Opozycja uznała to jednak za próbę zwalczania przeciwników politycznych (w czasie stanu wojennego zawieszone miało być m.in. działanie partii politycznych i parlamentu) i zdołała na forum parlamentu uchylić rozporządzenie prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego zaledwie kilka godzin po jego ogłoszeniu.