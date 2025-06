Cięcia podatkowe w Niemczech mają pobudzić inwestycje

Gabinet kanclerza Friedricha Merza zatwierdził pakiet ulg podatkowych o wartości 46 mld euro. Ulgi mają obowiązywać w latach 2025–2029 i wesprzeć niemieckie firmy w zwiększeniu inwestycji oraz poprawie konkurencyjności. Ustawa najpewniej wejdzie w życie jeszcze przed wakacjami. To odpowiedź na spowolnienie gospodarcze i rosnącą presję ze strony przedsiębiorców.

Bułgaria przyjmie euro w 2026 roku – mimo protestów i oporu prezydenta

Komisja Europejska oraz EBC dały zielone światło dla wejścia Bułgarii do strefy euro z początkiem 2026 roku. To będzie 21. kraj wspólnej waluty. Przeciwny jest jednak prezydent Rumen Radew, który chce referendum. W kraju narasta opór społeczny, co może jeszcze skomplikować finalizację procesu.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.