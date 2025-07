Sondaż CBOS, ocena rządu (3-13 lipca) Foto: PAP

To, o czym się jednak nie mówi, to fakt, że taki manewr uzasadniłby pomysł jednej listy wyborczej, która przy obecnych nastrojach społecznych jest jedyną szansą uniemożliwienia Kaczyńskiemu powrotu do władzy.

Wybory parlamentarne 2027 roku mogą być referendum nad nowym rządem i jego programem

Bo powiedzmy to wprost: pojawia się znowu dylemat z 2023 roku – iść razem czy osobno? Tyle tylko, że prawdopodobnie za dwa lata już tylko wspólny start prawie wszystkich ugrupowań tworzących obecny rząd może dać im szansę utrzymania się u władzy. Patrząc na notowania PSL czy PL2050, ale także Nowej Lewicy, można dojść do wniosku, że ich samodzielny udział w wyborach musi zakończyć się klęską. Dlatego pójście w jednym bloku wydaje się na chwilę obecną najsensowniejszą opcją (zwłaszcza że metoda D’Hondta premiowałaby taką koalicję i przy zdobyciu przez nią ok. 40 proc. ważnie oddanych głosów mogłaby zapewnić większość miejsc w Sejmie). A zmiana rządu na kilkanaście tygodni przed elekcją daje doskonałe uzasadnienie konieczności głosowania na podmiot tworzony zarówno przez polityków PO i PSL, jak i Lewicę oraz PL2050. Wybory 2027 roku byłyby zatem rodzajem referendum nad owym nowym rządem i jego programem.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

By cała operacja zakończyła się sukcesem, ów nowy gabinet musi mieć nowego szefa. To już jasne. Jeśli w tym wielkim bloku zmieściłaby się Lewica, to wówczas na czele nowego rządu mógłby stanąć ktoś taki jak Rafał Trzaskowski. Jeśli jednak Włodzimierz Czarzasty i jego ludzie dogadaliby się z Partią Razem i zdecydowali się na start wraz z nią, to nowym gabinetem powinien kierować ktoś o bardziej konserwatywnym rysie, np. Radosław Sikorski. Można także zdecydować się na poszukanie kogoś nowego, mniej zgranego, niestojącego w pierwszym szeregu politycznych wojenek. Eksperyment z Karolem Nawrockim pokazuje, że nowość i świeżość są tym, na co wyborcy czekają.

Wnioski zatem są oczywiste – obecny układ rządowy pod kierownictwem Tuska i po tak kosmetycznych zmianach, jak te obecnie proponowane, skazany jest na klęskę. Ratunkiem dla koalicji 15 października jest zatem kolejna rekonstrukcja na krótko przed wyborami, utworzenie jednego bloku wyborczego (ewentualnie bez Lewicy) i uczynienie z kampanii 2027 roku referendum nad składem i programem owego nowego gabinetu. W tym świetle obecne kosmetyczne zmiany należy nazywać jedynie „prekonstrukcją rządu”. Wszystko, co ważne, dopiero przed nami.