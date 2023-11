Tylko cztery kobiety w rządzie Tuska? Nowa większość ma kłopot z parytetem

Boleśnie przekonuje się również o tym nowa większość budująca rząd, który ma wielkie szanse za dwa tygodnie zostać zaprzysiężony. Według nieoficjalnych informacji, pewne tek ministerialnych mogą być tylko cztery kobiety, na około 20 członków rządu. Jak wyliczyło OKO.press, „to dałoby Polsce w klasyfikacji rządowo-genderowej 95. miejsce na 186 krajów świata (ex aequo z Burkina Faso i Mołdową) oraz siódme od końca miejsce w UE”.

Czytaj więcej Polityka Kandydatka na ministra u Tuska martwi się o wyborców PiS. "Nie wolno im tego robić" - Na najbliższym posiedzeniu Sejmu ja rozumiem jest szansa dla premiera Mateusza Morawieckiego, żeby skrócić własne męki - mówiła w rozmowie z RMF FM Izabela Leszczyna, posłanka Koalicji Obywatelskiej, według doniesień medialnych kandydatka na ministra zdrowia w rządzie Donalda Tuska.

Być może do tego grona dołączy jeszcze jedna ministra, jeśli Lewicy uda się znaleźć kandydatkę na fotel szefa resortu nauki i szkolnictwa wyższego. To pewnie miał na myśli Włodzimierz Czarzasty, zapowiadając tajemniczo w Polsat News, że na pewno „to nie będzie tak, że w rządzie pana premiera Tuska będą cztery kobiety. Nie wiem, skąd ta informacja, ale na pewno nie mówi ona o prawdzie”. Niezależnie jednak, czy w rządzie Tuska będą cztery kobiety, czy pięć, daleko to odbiega od zapowiadanej przez lidera PO równowagi płci.

Dlaczego? Wystarczy przypomnieć sobie, jak wygląda grono liderów dawnej opozycji. To przecież wyłącznie mężczyźni. Podobnie wyglądała grupa polityków opozycji ogłaszająca pakt senacki. Skąd więc mają im przyjść do głowy kobiece kandydatki na ministrów, skoro tak mało jest ich w gremiach decyzyjnych? To przecież będzie realny rząd, który ma odwrócić skutki rządów PiS i zgodnie z polityczną siłą poszczególnych ugrupowań podzielić polityczny tort. Kobiety jakoś do tego nie pasują. Chyba, że zgodzą się (tak jak np. Izabela Leszczyna typowana na ministrę zdrowia), na kierowanie resortami, których mężczyźni się boją, albo nie uważają za ważne.