Dominika Chorosińska: Gwiazda „M jak miłość”, wdowa ze "Smoleńska". Kim jest nowa minister kultury?

Nie tylko serialowy związek z Morawskim

Z dzisiejszej perspektyw intrygujące jest, że właśnie z Teatrem Polskim we Wrocławiu wojnę od pierwszych dni swojej kadencji w 2015 r. zaczął minister Piotr Gliński, jako powód podając zatrudnienie czeskich aktorów pornograficznych do spektaklu „Śmierć i dziewczyna” Eweliny Marciniak za publiczne pieniądze.

Teatr Polski z tej wojny wyszedł zrujnowany i nie odbudował swojej pozycji do dziś, ale dla rządu PiS ważniejsze było to, by nie mieć politycznych problemów i opozycji w instytucjach kultury. W 2016 r. z poparciem ministra kultury mianowano dyrektorem Polskiego Cezarego Morawskiego, a to przecież również gwiazda serialu „M jak miłość”. Chorosińska grała jego serialową kochankę i wróciła też do Polskiego za dyrekcji Morawskiego. Przypadek? Już w 2007 r. Chorosińska występowała we „Wszyscy kochamy Barbie”, spektaklu reżyserowanym przez Morawskiego. Jaki był finał? Moralne oczyszczenie zorganizowana przez PiS w Teatrze Polskim pod kierownictwem Morawskiego skończyła kontrola NIK. Wykazała, że Teatr Polski jest na finansowym dnie, dyrektor promowany przez PiS wypłacał sobie za wysokie stawki i nielegalnie opłacał wynajem apartamentu z tarasem.

Jeśli to Chorosińska rekomendowała Morawskiego na dyrektora, trudno stwierdzić, czy ma kompetencje do prowadzenia Ministerstwa Kultury. Na pewno nie kierowała żadną instytucją, ani nawet zespołem. Mocną polityczną kartę w PiS ma jednak również jako posłanka tej partii od 2019 r. I ma duże wpływy w kulturze.

Marek Chorosiński, czyli nepotyzm

W ocenie przeważającej części środowiska teatralnego mąż Dominiki Chorosińskiej, Marek Chorosiński, jako aktor nie miał żadnych kompetencji do pełnienia funkcji dyrektora Teatru im. Jaracza w Łodzi i gdyby nie jego żona - raczej nie miałby szans na kandydowanie do dyrektorskiej roli, co potwierdził zespół Jaracza, który kandydaturę Chorosińskiego uznał za zagrożenie tożsame z „oburzającym obniżeniem rangi teatru".