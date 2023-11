Kandydatka na ministra u Tuska martwi się o wyborców PiS. "Nie wolno im tego robić"

Izabela Leszczyna nie chciała odpowiedzieć na pytanie czy zostanie ministrem zdrowia w rządzie Donalda Tuska.



Reklama

Izabela Leszczyna o tworzeniu rządu przez Mateusza Morawieckiego: Groteska, kabaret

- Ja byłam wiceministrem finansów publicznych. Wolę, by zwracano się do mnie posłanka KO i wiceprzewodnicząca PO - odpowiedziała, gdy dziennikarz spytał, czy może się do niej zwracać per "pani minister".



Dopytywana czy jest kandydatką na ministra zdrowia Leszczyna odparła, że "to pytanie do premiera Donalda Tuska". - On ma w głowie wszystkie nominacje - stwierdziła.



Czytaj więcej Komentarze Bogusław Chrabota: Morawiecki wsparł rząd Tuska Z partii zaproszonych na konsultacje przez pana premiera na wizytę zdecydowali się wyłącznie konfederaci. Ale tylko po to, by poinformować premiera, że nie o te same „polskie sprawy” im chodzi. Zapewne nie będzie miło.

- Nikt z moich koleżanek i kolegów nie potwierdza rozmów z premierem Tuskiem, ani innymi liderami i nikt z nas tego nie zrobi. Im dłużej Morawiecki udaje, że tworzy rząd, tym dłużej będziemy w tych oparach absurdu jego się poruszać. Ogłaszanie rządu to kompetencja premiera - dodała.