Strefa euro. Bułgaria oddala się od Moskwy

Jeszcze w sobotę przez Sofię przeszła manifestacja przeciwników euro. Zniszczone zostało przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Przeciwnicy przyjęcia wspólnej waluty starali się przekonać mieszkańców, że jeśli nie wykorzystają w krótkim czasie swoich oszczędności w walucie narodowej, to je stracą. Zapowiadali także, że w najbliższym czasie Bułgarów czeka szybkie przyspieszenie cen. Doświadczenie innych państw pokazuje jednak, że inflacja nie powinna wzrosnąć dodatkowo o więcej niż 1 pkt proc.

Inaczej niż sąsiednia Grecja Bułgaria ma niewielki dług

Bułgaria przygotowywała się do tego kroku od przeszło dekady. Na przeszkodzie stanął jednak wzrost cen najpierw po odcięciu przez Rosję dostaw po preferencyjnych cenach gazu, a potem po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dopiero teraz Sofia zdołała sprowadzić inflację do 3,5 proc. w skali roku.

Jednym z warunków akcesji do unii walutowej jest ograniczenie wzrostu cen do maksimum 1,5 pkt proc. powyżej średniej trzech najlepszych pod tym względem kraju eurolandu. Problemem była też permanentna niestabilność sceny politycznej: w ostatnich czterech latach w kraju zorganizowano siedem wyborów parlamentarnych. Pod koniec zeszłego roku Bułgarii udało się wraz z Rumunią przystąpić do porozumienia o zniesieniu kontroli granicznych wewnątrz UE z Schengen.

Bułgaria jest najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej. Sąsiednia Grecja przed przystąpieniem do strefy euro ukryła na przeróżny sposób swoje prawdziwe zadłużenie. To wywołało wielki kryzys finansowy Eurolandu w 2009 r., bo rynki finansowe nie wiedziały, jakie są realne zobowiązania innych krajów unii walutowej. Tego problemu Bułgaria jednak nie ma. Jej dług wynosi ledwie 24 proc. PKB i należy relatywnie do najniższych w unii walutowej. – Ryzyko kryzysu zadłużeniowego w przypadku Bułgarów jest właściwie równe zero – uważa Zsolt Darvas, ekspert brukselskiego Instytutu Bruegla. – Sofia od lat prowadziła w tym względzie niezwykle zachowawczą politykę – dodaje.

Bułgaria jest dopiero drugim (po Chorwacji) krajem, który w ostatniej dekadzie przyjmuje euro. W Unii już tylko sześć krajów zachowa od przyszłego roku swoją walutę: poza Polską także Rumunia, Czechy, Węgry, Szwecja i Dania. Jednak Rumunia chce pójść w ślady Bułgarii i powiązać w przyszłym roku leja z euro, a w 2029 r. przystąpić do strefy euro. Do przyjęcia euro namawia też czeski rząd prezydent Petr Pavel. Tylko Dania uzyskała od Brukseli prawo do trwałego pozostania poza unią walutową. Inne kraje UE zobowiązały się do przyjęcia euro tak szybko, jak to możliwe.