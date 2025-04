Wnioski z tej debaty są jednoznaczne: euro pozostaje obecnie celem odległym. Brakuje nie tylko odpowiednich wskaźników makroekonomicznych, ale przede wszystkim konsensusu politycznego i społecznej gotowości do podjęcia tego kroku.

Droga Polski do euro: jakie warunki musimy spełnić?

Podczas gdy dwie pierwsze sesje konferencji pt. „Czy Polska może nie przystąpić do strefy euro?” koncentrowały się na ekonomicznych fundamentach i globalnych wyzwaniach, trzeci panel skierował uwagę uczestników na społeczno-prawne aspekty potencjalnego przystąpienia Polski do unii walutowej. Moderatorką tej części obrad była prof. Hanna Suchocka, była premier i uznana ekspertka w zakresie prawa konstytucyjnego.

Już na wstępie prelegenci podkreślili, że przyjęcie euro to coś więcej niż tylko spełnienie kryteriów z Maastricht. Jak zauważyła dr Anna Materska-Sosnowska, wiedza społeczeństwa o euro jest powierzchowna i kształtowana głównie przez medialne uproszczenia. W badaniach opinii publicznej pojawiają się zarówno obawy – dotyczące inflacji, zadłużenia czy spowolnienia gospodarczego – jak i nadzieje na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz umocnienie pozycji Polski w Unii Europejskiej. Co ciekawe, mimo że większość elektoratu rządzącej koalicji deklaruje poparcie dla euro, temat ten pozostaje na marginesie debaty publicznej.

Prof. Krzysztof Urbaniak przypomniał, że Polska – jako sygnatariusz traktatu akcesyjnego – zobowiązała się do przyjęcia euro. W świetle obecnych zapisów Konstytucji, to Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo emisji pieniądza, co oznacza, że wdrożenie euro bez nowelizacji ustawy zasadniczej może być niemożliwe. Mimo formalnego zobowiązania, prof. Urbaniak zauważył, że realna perspektywa wejścia Polski do strefy euro napotyka na liczne bariery – zarówno ekonomiczne, jak i polityczne oraz społeczne.