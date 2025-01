Litewskie euro ma 10 lat. Więcej plusów niż minusów

Ceny rosły jak w Polsce

„Wzrost cen na przestrzeni dekady był zaledwie półtorakrotny. W takich krajach jak Polska, Węgry, Rumunia czy Czechy wskaźniki cen również rosły w podobnym tempie. W Polsce – także półtora raza, w Rumunii o 53 proc., w Czechach – 53 proc., a na Węgrzech – nawet o 68 proc. – wyjaśniła.

Kolejną ważną zaletą euro, na którą dziś wskazują litewscy ekonomiści, jest stabilność, która była bardzo ważna dla tak małej i otwartej gospodarki, jaką jest Litwa. Zawirowania na rynkach zagranicznych mogą mieć dla Litwy istotne negatywne konsekwencje, jednak – jak pokazały doświadczenia ostatnich lat – w dużej mierze udało się ich uniknąć. Każdy z tych elementów stabilności – zdrowe finanse publiczne, kontrolowany rachunek bieżący i unikanie ryzyka walutowego – to bardzo ważne gwarancje, które pomogły gospodarce Litwy skutecznie i elastycznie stawić czoła wyzwaniom ostatnich lat.

Euro na trudne czasy

Linas Jurkšas, główny ekonomisty Banku Litwy podkreśla, że chociaż przychylność Litwinów dla euro zmieniała się na przestrzeni lat (w momencie wprowadzenia za wspólną walutą było 55 proc. społeczeństwa), „nie ma wątpliwości, że euro pomogło litewskiej gospodarce przetrwać pandemię, sprawiło, że pożyczki rządowe stały się tańsze i pozwoliło obywatelom szybciej poczuć się częścią demokratycznego świata zachodniego”.

W ciągu ostatnich dwóch lat (tj. w porównaniu z okresem przed pandemią Covid-19) przychylne nastawienie Litwinów do euro wzrosło o 15 punktów procentowych, co jest najwyższym wzrostem spośród wszystkich krajów strefy euro. 64 proc. ankietowanych Litwinów stwierdziło, że euro było dla Litwy pozytywne. Jeszcze wyższy odsetek (83 proc.) stwierdził, że euro jest dobre dla Unii jako całości.

Dla Litwinów posiadanie euro okazało się także bardzo korzystne przy robieniu zakupów w Polsce. A robili to od początku przejścia na wspólną walutę. Polskie ceny przez lata były niższe aniżeli na Litwie, do tego dochodziła bogata oferta handlowa w przygranicznych miastach i miasteczkach Podlasia – Sejnach, Suwałkach czy Augustowie, gdzie najczęściej przyjeżdżali na zakupy.

Sentyment do rodzimego lita wciąż jest na Litwie żywy. Do dziś Litwinie trzymają lity w domach. Według szacunków Banku Litwy jest to równowartość ok. 150 mln euro. Dotyczy to głównie starszej części społeczeństwa. Lity wciaż można na euro wymieniać, choć nie wszystkie nominały.