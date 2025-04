Były zięć Moona, którego media przedstawiają jedynie imieniem (Seo), został dyrektorem wykonawczym w powstających liniach lotniczych Thai Eastar Jet (ostatecznie nie rozpoczęły działalności). Linie Thai Eastar Jet miały stanowić joint venture między południowokoreańskim tanim przewoźnikiem Eastar Jet a jego tajskimi partnerami.

Prokuratura: Zięć prezydenta dostał pracę, w której się nie pojawiał i do której nie miał kwalifikacji

W zamian za zatrudnienie Seo, nieposiadającego poważnego doświadczenia z pracy w przemyśle lotniczym, założyciel linii Eastar Jet otrzymał posadę szefa Koreańskiej Agencji ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Startupów – państwowej instytucji wspierającej małe i średnie przedsiębiorstwa oraz startupy.

Między 2018 a 2020 rokiem Seo miał zarobić jako dyrektor wykonawczy Thai Eastar Jet ok. 217 mln wonów (150 tys. dolarów, ok. 567 tys. złotych), które prokuratura uważa za formę łapówki dla Moona. Prokuratura ustaliła, że Seo nie tylko został zatrudniony mimo braku doświadczenia zawodowego predestynującego go do pracy w liniach lotniczych, ale na dodatek często przebywał na urlopie i „nie wykonywał swoich obowiązków w sposób odpowiadający jego stanowisku”.

W związku ze śledztwem w tej sprawie we wrześniu 2024 roku przeszukano rezydencję córki byłego prezydenta, Moon Da-hye.