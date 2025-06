– To bardzo dużo, ale w tym czasie skumulowany PKB Polski to ponad 100 bln zł. Dla takiego kraju jak Polska zainwestowanie 2 bln zł w renowacje budynków, w których mieszkamy, pracujemy, spędzamy czas, to wcale nie jest dużo. Pamiętajmy, że to inwestycja, która – jeśli będzie dobrze zrobiona – przyniesie wymierne oszczędności – powiedział Aleksander Śniegocki, ekspert Instytut Reform.

Stowarzyszenie Fala Renowacji oszacowało w raporcie, że w perspektywie do 2035 r. termomodernizacja przełoży się na spadek zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zmniejszy się też emisja CO2 związana z zużyciem ciepła na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody.