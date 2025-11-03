Aktualizacja: 03.11.2025 17:25 Publikacja: 03.11.2025 16:20
Poza adresem na cenę mieszkania wpływa jego powierzchnia, liczba pokoi, standard wykończenia i wyposażenia, wiek i stan budynku, piętro
Foto: Adobe Stock
Cena co drugiego mieszkania wynosiła nie więcej niż 500 tys. zł. Jak mówi Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka, biorąc pod uwagę duże miasta, największy wybór lokali z drugiej ręki w cenie do pół miliona złotych znajdziemy w Łodzi. Tak wyceniane mieszkania to ponad 70 proc. oferty.
– Ale aż 15 proc. mieszkań w Polsce wyceniono na ponad milion złotych. W Warszawie odsetek ofert z siedmiocyfrową ceną sięga niemal 40 proc. – szacuje ekspert.
Foto: mat.prasowe
Analityk Grupy Morizon-Gratka zaznacza, że granicę między mieszkaniami tanimi a drogimi trudno określić. – Postrzeganie cen jest bardzo subiektywne – mówi. – Sprzedający chcą sprzedać mieszkanie jak najdrożej, kupujący chcą zapłacić jak najmniej. Osoby, które w danej chwili nie planują transakcji, ale spoglądają na ceny, zwykle odnoszą je do swoich zarobków lub posiadanego majątku, np. wartości posiadanej nieruchomości.
W tym przypadku, jak dodaje Marcin Drogomirecki, porównując np. cenę dwupokojowego mieszkania w Sosnowcu wycenianego średnio na 270 tys. zł ze średnią ceną kawalerki w Krakowie wynoszącą ok. 530 tys. zł, trudno zaprzeczyć, że w tym ostatnim mieście mieszkania są drogie.
– Na ustalanie wysokości cen wywoławczych za mieszkania wystawiane na sprzedaż na rynku wtórnym wpływa wiele czynników. Niezmiennie najważniejsza jest lokalizacja – mówi Drogomirecki. – Poza adresem na cenę mieszkania wpływa powierzchnia, liczba pokoi, standard wykończenia i wyposażenia lokalu, wiek i stan budynku, piętro. W cenie ofertowej zwykle są ujęte także osobiste przekonania właściciela o wyjątkowych walorach jego oferty, subiektywna ocena bieżącej kondycji rynku, przygotowane już plany na wydatkowanie pieniędzy ze sprzedaży, a nierzadko też pewien margines na negocjacje z potencjalnym nabywcą – zauważa.
Analityk zaznacza, że w czasie stabilizacji na rynku, a zwłaszcza w okresie przewagi podaży mieszkań nad popytem, standardem jest zawieranie transakcji po cenach niższych – raz bardziej, a raz mniej – od ofertowych. – Niezależnie od tego, patrząc szeroko na krajowy rynek mieszkaniowy, można zauważyć, że dysproporcje w cenach mieszkań są, i to znaczne – podkreśla Marcin Drogomirecki.
– W przypadku mniejszych miast i miejscowości, zwłaszcza tych, w których znaczącą rolę w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców odgrywa budownictwo jednorodzinne, czyli domy, kwota 350 tys. zł nierzadko stanowi pułap, którego w październiku nie przekraczała cena żadnego (albo tylko nielicznych) mieszkania oferowanego na sprzedaż. Jeśli takie przypadki się zdarzały, to były to lokale o największych metrażach i szczególnych walorach – zaznacza analityk. – Inaczej jest w największych miastach. Większe szanse na znalezienie zatrudnienia i wyższe zarobki, lepiej rozwinięta infrastruktura i lepsze warunki życia przekładają się na większy popyt na mieszkania i wyższe ceny – podkreśla.
Z analizy ofert publikowanych w serwisach ogłoszeniowych Morizon.pl i Gratka.pl wynika, że w przedziale do 350 tys. zł w październiku najłatwiej było znaleźć mieszkanie w Łodzi, Bydgoszczy i w Olsztynie. – W filmowej „Ziemi obiecanej” w tym pułapie mieściło co trzecie mieszkanie (33,9 proc.), w Bydgoszczy – co czwarte (25,7 proc.), a w stolicy Warmii i Mazur – co szóste (16,3 proc.) – podaje Drogomirecki. – Zdecydowanie trudniej było znaleźć mieszkanie w tej cenie w Białymstoku, Szczecinie czy Lubinie.
W każdym z tych miast oferty w cenie do 350 tys. zł miały w październiku tylko kilkuprocentowy udział w rynku i były to niemal wyłącznie kawalerki.
– Mianem śladowego można określić udział w ofercie mieszkań w cenie do 350 tys. zł w największych aglomeracjach. Do zakupu za taką kwotę kwalifikowało się w październiku niespełna co 50. mieszkanie we Wrocławiu (1,9 proc.), co 80. w Krakowie (1,2 proc.), mniej niż co setne w Gdańsku (0,8 proc.) i zaledwie jedno na pięćset w Warszawie (0,2 proc.) – mówi ekspert Morizona. – Były to mieszkania o najmniejszych metrażach, często tzw. mikroapartamenty, lub małe lokale wymagające gruntownych remontów.
Dużo większy wybór ofert, w różnych lokalizacjach, metrażach i standardzie, czekał na klientów poszukujących mieszkań w przedziale cen od 350 tys. do 500 tys. zł. – O ile w Warszawie, Krakowie i Gdańsku takie lokale stanowiły niewielką część dostępnej puli ofert – odpowiednio 4,6 proc., 7,4 proc. i 8,4 proc., o tyle w Lublinie, Bydgoszczy i Olsztynie miały ponad 40-proc. udział w rynku – mówi Marcin Drogomirecki. – Można było znaleźć zarówno atrakcyjne kawalerki, jak i mieszkania z dwoma lub z trzema pokojami.
Większy budżet na zakup mieszkania automatycznie zwiększa wybór ofert w największych miastach. – Wśród ofert ze „średniej półki” (określenia przyjętego umownie w niniejszej analizie), czyli w przedziale od 500 tys. zł do miliona złotych mieściło się w październiku ponad 70 proc. mieszkań oferowanych na sprzedaż w Rzeszowie, aż dwie trzecie mieszkań w Gdańsku i Szczecinie – podaje Grupa Morizon-Gratka. – W Olsztynie, Poznaniu i w Warszawie na ponad pół, a nie więcej niż milion złotych wyceniona była ponad połowa lokali. O ile jednak w Olsztynie do tej grupy kwalifikowały się tylko mieszkania duże, atrakcyjnie zlokalizowane i wykończone w wyższym standardzie, o tyle w Poznaniu za ponad 500 tys. zł oferowane były mieszkania dwu- i trzypokojowe, ale też część kawalerek. W Warszawie na ponad pół miliona złotych wyceniona była zdecydowana większość (ponad 70 proc.) wystawionych na sprzedaż kawalerek.
– Tak, jak oddalona od stolicy o ok. 100 km Łódź zajęła wśród 12 analizowanych miast pierwsze miejsce pod względem udziału mieszkań w cenie do 350 tys. zł, tak pod względem udziału mieszkań najdroższych – w cenie przekraczającej milion złotych – palmę pierwszeństwa dzierży Warszawa – podaje ekspert Morizona.
Z analizy Grupy Morizon-Gratka wynika, że w październiku na kwoty przekraczające milion złotych wycenionych było w stolicy aż 37,8 proc. mieszkań, a za co szóste (16,2 proc.) oferenci żądali ponad półtora miliona złotych.
W Gdańsku za ponad milion złotych oferowano niemal co trzecie mieszkanie (30,6 proc.), w Krakowie co czwarte (26,9 proc.), a we Wrocławiu co siódme (15,3 proc.). – Wśród ofert z tego przedziału cenowego dominowały przestronne, komfortowe, nowocześnie wykończone i wyposażone apartamenty, zarówno w nowych budynkach, jak i w odrestaurowanych, starych kamienicach w topowych lokalizacjach – podaje analityk.
Udział najdroższych lokali – w cenie ponad milion złotych, w pozostałych analizowanych miastach – był niewielki. W Lublinie, Łodzi, Bydgoszczy i Szczecinie stanowiły one 2,8 proc., 2,9 proc., 3,5 proc. i 3,7 proc. wszystkich mieszkań oferowanych do sprzedaży w październiku.
