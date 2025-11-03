Z analizy ofert publikowanych w serwisach ogłoszeniowych Morizon.pl i Gratka.pl wynika, że w przedziale do 350 tys. zł w październiku najłatwiej było znaleźć mieszkanie w Łodzi, Bydgoszczy i w Olsztynie. – W filmowej „Ziemi obiecanej” w tym pułapie mieściło co trzecie mieszkanie (33,9 proc.), w Bydgoszczy – co czwarte (25,7 proc.), a w stolicy Warmii i Mazur – co szóste (16,3 proc.) – podaje Drogomirecki. – Zdecydowanie trudniej było znaleźć mieszkanie w tej cenie w Białymstoku, Szczecinie czy Lubinie.

W każdym z tych miast oferty w cenie do 350 tys. zł miały w październiku tylko kilkuprocentowy udział w rynku i były to niemal wyłącznie kawalerki.

Mikroapartament albo lokal do remontu

– Mianem śladowego można określić udział w ofercie mieszkań w cenie do 350 tys. zł w największych aglomeracjach. Do zakupu za taką kwotę kwalifikowało się w październiku niespełna co 50. mieszkanie we Wrocławiu (1,9 proc.), co 80. w Krakowie (1,2 proc.), mniej niż co setne w Gdańsku (0,8 proc.) i zaledwie jedno na pięćset w Warszawie (0,2 proc.) – mówi ekspert Morizona. – Były to mieszkania o najmniejszych metrażach, często tzw. mikroapartamenty, lub małe lokale wymagające gruntownych remontów.

Dużo większy wybór ofert, w różnych lokalizacjach, metrażach i standardzie, czekał na klientów poszukujących mieszkań w przedziale cen od 350 tys. do 500 tys. zł. – O ile w Warszawie, Krakowie i Gdańsku takie lokale stanowiły niewielką część dostępnej puli ofert – odpowiednio 4,6 proc., 7,4 proc. i 8,4 proc., o tyle w Lublinie, Bydgoszczy i Olsztynie miały ponad 40-proc. udział w rynku – mówi Marcin Drogomirecki. – Można było znaleźć zarówno atrakcyjne kawalerki, jak i mieszkania z dwoma lub z trzema pokojami.

Większy budżet na zakup mieszkania automatycznie zwiększa wybór ofert w największych miastach. – Wśród ofert ze „średniej półki” (określenia przyjętego umownie w niniejszej analizie), czyli w przedziale od 500 tys. zł do miliona złotych mieściło się w październiku ponad 70 proc. mieszkań oferowanych na sprzedaż w Rzeszowie, aż dwie trzecie mieszkań w Gdańsku i Szczecinie – podaje Grupa Morizon-Gratka. – W Olsztynie, Poznaniu i w Warszawie na ponad pół, a nie więcej niż milion złotych wyceniona była ponad połowa lokali. O ile jednak w Olsztynie do tej grupy kwalifikowały się tylko mieszkania duże, atrakcyjnie zlokalizowane i wykończone w wyższym standardzie, o tyle w Poznaniu za ponad 500 tys. zł oferowane były mieszkania dwu- i trzypokojowe, ale też część kawalerek. W Warszawie na ponad pół miliona złotych wyceniona była zdecydowana większość (ponad 70 proc.) wystawionych na sprzedaż kawalerek.