Popyt na nowe mieszkania nie słabnie. Są zmiany w cennikach

Wrześniowy wzrost sprzedaży, jak dodaje wiceprezes Chojnacki, nie był „jednorazowym efektem” wejścia w życie ustawy o jawności cen nowych mieszkań. Przypomnijmy: 11 września zmieniły się przepisy dotyczące ofert deweloperów. Firmy muszą prezentować na swoich stronach internetowych ceny wszystkich oferowanych mieszkań i domów, muszą też codziennie przesyłać raporty o ofercie i cenach do rządowego portalu dane.gov.pl.

Klienci nadal chcą kupować mieszkania. – To trwała potrzeba. Jawność cen przyspieszyła zakupy tylko częściowo – mówi Robert Chojnacki. – Kupujący są aktywni i dobrze przygotowani do działania.

Gdzie jest taniej, gdzie drożej

Największy wzrost średniej ceny mkw. nowych mieszkań – o 1,9 proc. w porównaniu z wrześniem – portal Tabelaofert.pl odnotował w Warszawie.

– To jedyne z dużych miast, gdzie podaż mieszkań nie nadąża za popytem – oceniają analitycy. – Ceny poszły w górę także w Poznaniu – o 1,7 proc. – mimo że wybór nowych mieszkań w tym mieście jest dużo większy. W ciągu miesiąca (od września do października) ceny poszły w górę także we Wrocławiu (o 0,4 proc.).

– Na przeciwnym biegunie znalazły się miasta, w których dominowały korekty cen – wskazują autorzy raportu. W Lublinie ceny w ujęciu miesięcznym spadły o 3,6 proc., w Bydgoszczy o 2,1 proc. Spadki odnotowano także w aglomeracji śląskiej (o 1,3 proc.), Trójmieście (o 1,2 proc.), w Krakowie (o 1,2 proc.) i Łodzi (o 0,5 proc.). W Szczecinie średnia cena pozostała praktycznie bez zmian (plus 0,1 proc.).