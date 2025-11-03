Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Popyt na nowe mieszkania nie słabnie. Są zmiany w cennikach

Rynek pierwotny wciąż na wysokich obrotach. Niemal co szósta firma zmienia cenniki. Czasem można liczyć na rabaty – wynika z analiz portalu Tabelaofert.pl.

Publikacja: 03.11.2025 11:58

Mimo ożywienia rynku ceny nowych mieszkań pozostają stabilne

Mimo ożywienia rynku ceny nowych mieszkań pozostają stabilne

Foto: rednet

Aneta Gawrońska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany w cennikach nowych mieszkań zaszły w ostatnim czasie
  • Jakie przepisy wpłynęły na sprzedaż mieszkań
  • Które miasta w Polsce doświadczają największych zmian cen

– Październik potwierdził, że gwałtowny wzrost sprzedaży mieszkań we wrześniu – o 38,8 proc. – nie był chwilowym zrywem popytu – mówią autorzy barometru cen mieszkań, który co miesiąc przygotowuje portal mieszkaniowy Tabelaofert.pl. – Sprzedaż utrzymała się na bardzo wysokim poziomie. Spadek jedynie o 0,9 proc. świadczy o wciąż dużym popycie.

Foto: mat.prasowe

Klienci chcą kupować mieszkania

Mimo ożywienia rynku ceny nowych mieszkań pozostają stabilne. Średnia cena mkw. liczona dla dziesięciu największych miast spadła symbolicznie – o 0,09 proc.

– Wynik z października pokazuje, że rynek mieszkań działa wciąż na bardzo wysokich obrotach. Popyt jest realny i ma solidne podstawy – ocenia Robert Chojnacki, wiceprezes i założyciel portalu mieszkaniowego Tabelaofert.pl.

Reklama
Reklama

Wrześniowy wzrost sprzedaży, jak dodaje wiceprezes Chojnacki, nie był „jednorazowym efektem” wejścia w życie ustawy o jawności cen nowych mieszkań. Przypomnijmy: 11 września zmieniły się przepisy dotyczące ofert deweloperów. Firmy muszą prezentować na swoich stronach internetowych ceny wszystkich oferowanych mieszkań i domów, muszą też codziennie przesyłać raporty o ofercie i cenach do rządowego portalu dane.gov.pl.

Klienci nadal chcą kupować mieszkania. – To trwała potrzeba. Jawność cen przyspieszyła zakupy tylko częściowo – mówi Robert Chojnacki. – Kupujący są aktywni i dobrze przygotowani do działania.

Gdzie jest taniej, gdzie drożej

Największy wzrost średniej ceny mkw. nowych mieszkań – o 1,9 proc. w porównaniu z wrześniem – portal Tabelaofert.pl odnotował w Warszawie.

– To jedyne z dużych miast, gdzie podaż mieszkań nie nadąża za popytem – oceniają analitycy. – Ceny poszły w górę także w Poznaniu – o 1,7 proc. – mimo że wybór nowych mieszkań w tym mieście jest dużo większy. W ciągu miesiąca (od września do października) ceny poszły w górę także we Wrocławiu (o 0,4 proc.).

– Na przeciwnym biegunie znalazły się miasta, w których dominowały korekty cen – wskazują autorzy raportu. W Lublinie ceny w ujęciu miesięcznym spadły o 3,6 proc., w Bydgoszczy o 2,1 proc. Spadki odnotowano także w aglomeracji śląskiej (o 1,3 proc.), Trójmieście (o 1,2 proc.), w Krakowie (o 1,2 proc.) i Łodzi (o 0,5 proc.). W Szczecinie średnia cena pozostała praktycznie bez zmian (plus 0,1 proc.).

Reklama
Reklama

Foto: mat.prasowe

Roczna dynamika cen mieszkań wyhamowała

W ujęciu rocznym mieszkania na rynku pierwotnym nadal są droższe niż przed rokiem – średnio o 2,5 proc.

Największy wzrost średniej ceny mkw. autorzy barometru cen mieszkań odnotowali w Trójmieście (plus 9,7 proc.) i w Bydgoszczy (plus 8,7 proc.). W ciągu roku ceny mieszkań spadły w Warszawie – ale symbolicznie, o 0,08 proc. W Krakowie ceny poszły w dół aż o 2,8 proc.

Analitycy zauważają, że największe zmiany w cennikach deweloperskich zaszły we wrześniu, tuż po wejściu w życie ustawy o jawności cen. W październiku skalę korekt udało się ograniczyć. – Nadal widać ruchy cen, ale ich natężenie jest wyraźnie mniejsze. Z analizy zmian ofert deweloperskich wynika, że 8,1 proc. mieszkań potaniało, a 7,1 proc. podrożało. To wciąż spory poziom aktualizacji, ale znacznie niższy niż miesiąc wcześniej – mówią eksperci.

Czytaj więcej

W październiku ruchy średnich cen metra kwadratowego mieszkań wynikały głównie ze zmian w strukturze
Nieruchomości
Nowe mieszkania. Koniec dwucyfrowych wzrostów cen

Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca Rednet24, firmy specjalizującej się w sprzedaży mieszkań dla deweloperów, zaznacza, że rynek mieszkań trzeba analizować lokalnie.

Reklama
Reklama

– Sytuacja może być skrajnie różna nawet w jednym mieście. Na jednym z osiedli na warszawskim Mokotowie właśnie podnosiliśmy ceny. Ale już w Ursusie, gdzie jest duża podaż mieszkań i mocna konkurencja, deweloperzy nadal udzielają dużych rabatów. Nie ma miejsca na podwyżki.

Foto: mat.prasowe

Wyprzedaż gotowych lokali

Jak mówią autorzy raportu, wzrosty cen mieszkań w Warszawie kontrastują z sytuacją w pozostałej części kraju. Podczas gdy w wielu lokalizacjach mamy rekordową podaż lokali, oferta w Warszawie pozostaje ograniczona. – To najsilniejszy rynek mieszkaniowy w kraju, który od lat wyznacza kierunek i szybko wchłania nową podaż – podkreślają eksperci.

Czytaj więcej

Poszukujący mieszkań mają dziś dostęp do szerokiej oferty i wiarygodnych danych o rynku
Nieruchomości
Co się stanie z cenami nieruchomości

Robert Chojnacki podkreśla, że w innych miastach deweloperzy skupiają się na wyprzedaży gotowych mieszkań. – W stolicy liczba lokali w budynkach oddanych do użytkowania jest stosunkowo niewielka – podkreśla.

Reklama
Reklama

Metodologia

Podawana przez portal Tabelaofert.pl średnia cena mkw. mieszkań dotyczy typowych lokali stanowiących 90 proc. oferty. Z analiz wyłączono mikroapartamenty (lokale poniżej 25 mkw.), a także nietypowe, bardzo duże mieszkania często położone na ostatnich kondygnacjach, z olbrzymimi tarasami oraz lokale open space. Większa pula takich mieszkań mogłaby wpłynąć na średnią cenę, co nie do końca oddałoby prawdziwą sytuację na rynku.

Indeks Tabelaofert TOP 10 to średnia cena ofertowa typowych mieszkań liczona na dziesięciu największych rynkach w Polsce. Udział każdego miasta w indeksie jest proporcjonalny do liczby ludności. Aglomeracja Śląska jest ograniczona do miast na prawach powiatu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Deweloperzy Mieszkania

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany w cennikach nowych mieszkań zaszły w ostatnim czasie
  • Jakie przepisy wpłynęły na sprzedaż mieszkań
  • Które miasta w Polsce doświadczają największych zmian cen
Pozostało jeszcze 96% artykułu

– Październik potwierdził, że gwałtowny wzrost sprzedaży mieszkań we wrześniu – o 38,8 proc. – nie był chwilowym zrywem popytu – mówią autorzy barometru cen mieszkań, który co miesiąc przygotowuje portal mieszkaniowy Tabelaofert.pl. – Sprzedaż utrzymała się na bardzo wysokim poziomie. Spadek jedynie o 0,9 proc. świadczy o wciąż dużym popycie.

Klienci chcą kupować mieszkania

Pozostało jeszcze 94% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Poza adresem na cenę mieszkania wpływa jego powierzchnia, liczba pokoi, standard wykończenia i wypos
Nieruchomości
Gdzie w Polsce jest najwięcej niedrogich mieszkań
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Industrial Park Bieruń kupiony przez Hillwood.
Nieruchomości
Hillwood Polska kupuje magazyny za 100 mln euro
W październiku ruchy średnich cen metra kwadratowego mieszkań wynikały głównie ze zmian w strukturze
Nieruchomości
Nowe mieszkania. Koniec dwucyfrowych wzrostów cen
Według zapowiedzi deweloperów w 2026 roku powstanie zaledwie 60 tys. mkw. biur – najmniej w historii
Nieruchomości
Podaż biur w Warszawie zmalała. Luka się pogłębia
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Inteligencja i ekologia wchodzą do biur i mieszkań. Nowoczesne nieruchomości zapewniają użytkownikom
Nieruchomości
W nieruchomościach powiało nowoczesnością. Jest i AI
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie