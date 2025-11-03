Popyt na nowe mieszkania nie słabnie. Są zmiany w cennikach

Aktualizacja: 03.11.2025 17:30 Publikacja: 03.11.2025 11:58
Mimo ożywienia rynku ceny nowych mieszkań pozostają stabilne
Foto: rednet
– Październik potwierdził, że gwałtowny wzrost sprzedaży mieszkań we wrześniu – o 38,8 proc. – nie był chwilowym zrywem popytu – mówią autorzy barometru cen mieszkań, który co miesiąc przygotowuje portal mieszkaniowy Tabelaofert.pl. – Sprzedaż utrzymała się na bardzo wysokim poziomie. Spadek jedynie o 0,9 proc. świadczy o wciąż dużym popycie.
Foto: mat.prasowe
Mimo ożywienia rynku ceny nowych mieszkań pozostają stabilne. Średnia cena mkw. liczona dla dziesięciu największych miast spadła symbolicznie – o 0,09 proc.
– Wynik z października pokazuje, że rynek mieszkań działa wciąż na bardzo wysokich obrotach. Popyt jest realny i ma solidne podstawy – ocenia Robert Chojnacki, wiceprezes i założyciel portalu mieszkaniowego Tabelaofert.pl.
Wrześniowy wzrost sprzedaży, jak dodaje wiceprezes Chojnacki, nie był „jednorazowym efektem” wejścia w życie ustawy o jawności cen nowych mieszkań. Przypomnijmy: 11 września zmieniły się przepisy dotyczące ofert deweloperów. Firmy muszą prezentować na swoich stronach internetowych ceny wszystkich oferowanych mieszkań i domów, muszą też codziennie przesyłać raporty o ofercie i cenach do rządowego portalu dane.gov.pl.
Klienci nadal chcą kupować mieszkania. – To trwała potrzeba. Jawność cen przyspieszyła zakupy tylko częściowo – mówi Robert Chojnacki. – Kupujący są aktywni i dobrze przygotowani do działania.
Największy wzrost średniej ceny mkw. nowych mieszkań – o 1,9 proc. w porównaniu z wrześniem – portal Tabelaofert.pl odnotował w Warszawie.
– To jedyne z dużych miast, gdzie podaż mieszkań nie nadąża za popytem – oceniają analitycy. – Ceny poszły w górę także w Poznaniu – o 1,7 proc. – mimo że wybór nowych mieszkań w tym mieście jest dużo większy. W ciągu miesiąca (od września do października) ceny poszły w górę także we Wrocławiu (o 0,4 proc.).
– Na przeciwnym biegunie znalazły się miasta, w których dominowały korekty cen – wskazują autorzy raportu. W Lublinie ceny w ujęciu miesięcznym spadły o 3,6 proc., w Bydgoszczy o 2,1 proc. Spadki odnotowano także w aglomeracji śląskiej (o 1,3 proc.), Trójmieście (o 1,2 proc.), w Krakowie (o 1,2 proc.) i Łodzi (o 0,5 proc.). W Szczecinie średnia cena pozostała praktycznie bez zmian (plus 0,1 proc.).
Foto: mat.prasowe
W ujęciu rocznym mieszkania na rynku pierwotnym nadal są droższe niż przed rokiem – średnio o 2,5 proc.
Największy wzrost średniej ceny mkw. autorzy barometru cen mieszkań odnotowali w Trójmieście (plus 9,7 proc.) i w Bydgoszczy (plus 8,7 proc.). W ciągu roku ceny mieszkań spadły w Warszawie – ale symbolicznie, o 0,08 proc. W Krakowie ceny poszły w dół aż o 2,8 proc.
Analitycy zauważają, że największe zmiany w cennikach deweloperskich zaszły we wrześniu, tuż po wejściu w życie ustawy o jawności cen. W październiku skalę korekt udało się ograniczyć. – Nadal widać ruchy cen, ale ich natężenie jest wyraźnie mniejsze. Z analizy zmian ofert deweloperskich wynika, że 8,1 proc. mieszkań potaniało, a 7,1 proc. podrożało. To wciąż spory poziom aktualizacji, ale znacznie niższy niż miesiąc wcześniej – mówią eksperci.
Czytaj więcej
Nie ma już metropolii, w której wzrosty cen mieszkań deweloperskich w ujęciu rocznym byłyby dwucy...
Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca Rednet24, firmy specjalizującej się w sprzedaży mieszkań dla deweloperów, zaznacza, że rynek mieszkań trzeba analizować lokalnie.
– Sytuacja może być skrajnie różna nawet w jednym mieście. Na jednym z osiedli na warszawskim Mokotowie właśnie podnosiliśmy ceny. Ale już w Ursusie, gdzie jest duża podaż mieszkań i mocna konkurencja, deweloperzy nadal udzielają dużych rabatów. Nie ma miejsca na podwyżki.
Foto: mat.prasowe
Jak mówią autorzy raportu, wzrosty cen mieszkań w Warszawie kontrastują z sytuacją w pozostałej części kraju. Podczas gdy w wielu lokalizacjach mamy rekordową podaż lokali, oferta w Warszawie pozostaje ograniczona. – To najsilniejszy rynek mieszkaniowy w kraju, który od lat wyznacza kierunek i szybko wchłania nową podaż – podkreślają eksperci.
Czytaj więcej
Dalszego wzrostu cen mieszkań spodziewa się 53 proc. Polaków. 23 proc. chce mieć lokal od dewelop...
Robert Chojnacki podkreśla, że w innych miastach deweloperzy skupiają się na wyprzedaży gotowych mieszkań. – W stolicy liczba lokali w budynkach oddanych do użytkowania jest stosunkowo niewielka – podkreśla.
Metodologia
Podawana przez portal Tabelaofert.pl średnia cena mkw. mieszkań dotyczy typowych lokali stanowiących 90 proc. oferty. Z analiz wyłączono mikroapartamenty (lokale poniżej 25 mkw.), a także nietypowe, bardzo duże mieszkania często położone na ostatnich kondygnacjach, z olbrzymimi tarasami oraz lokale open space. Większa pula takich mieszkań mogłaby wpłynąć na średnią cenę, co nie do końca oddałoby prawdziwą sytuację na rynku.
Indeks Tabelaofert TOP 10 to średnia cena ofertowa typowych mieszkań liczona na dziesięciu największych rynkach w Polsce. Udział każdego miasta w indeksie jest proporcjonalny do liczby ludności. Aglomeracja Śląska jest ograniczona do miast na prawach powiatu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Październik potwierdził, że gwałtowny wzrost sprzedaży mieszkań we wrześniu – o 38,8 proc. – nie był chwilowym zrywem popytu – mówią autorzy barometru cen mieszkań, który co miesiąc przygotowuje portal mieszkaniowy Tabelaofert.pl. – Sprzedaż utrzymała się na bardzo wysokim poziomie. Spadek jedynie o 0,9 proc. świadczy o wciąż dużym popycie.
Cena ofertowa co piątego mieszkania wystawionego na sprzedaż w październiku na rynku wtórnym nie przekraczała 35...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Inwestor i deweloper kupił od Deka Immobilien parki magazynowe w Bieruniu i Tychach. Portfel Hillwooda zbliża si...
Nie ma już metropolii, w której wzrosty cen mieszkań deweloperskich w ujęciu rocznym byłyby dwucyfrowe – wynika...
W trzecim kwartale na warszawskim rynku biurowym odnotowano więcej nowych umów najmu. Współczynnik pustostanów s...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Ekologia, inteligentne rozwiązania, a nawet AI. Nowoczesność wchodzi do mieszkań i do biur.
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas