Krzysztof Adam Kowalczyk: Jesteśmy mistrzami świata. W prokrastynacji

Nie ma co chować głowy w piasek: jesteśmy mistrzami w odkładaniu wszystkiego na ostatnią chwilę, a nawet później.

Publikacja: 04.11.2025 04:14

Podziemne garaże mają być budowane w sposób umożliwiający urządzenie w nich miejsc doraźnego schronienia

Podziemne garaże mają być budowane w sposób umożliwiający urządzenie w nich miejsc doraźnego schronienia

Foto: Shutterstock

Krzysztof Adam Kowalczyk

Czy 10-25 tys. zł za uratowanie ludzkiego życia to dużo? O tyle właśnie może wzrosnąć koszt budowy mieszkania wartego pół miliona złotych w efekcie wprowadzenia obowiązku wyposażenia nowobudowanych budynków wielorodzinnych w miejsca doraźnego schronienia, czyli czegoś w rodzaju „wiceschronów”, aranżowanych np. w garażach podziemnych. Wzrost kosztów o 2-5 proc. to niby sporo, ale i tak niewiele w porównaniu z kilkunastoprocentowym skokiem cen mieszkań, jaki zafundował nam PiS, cisnąc w 2023 r. z prezentem wyborczym w postaci bezpiecznego kredytu 2 proc.

Piszę o tym właśnie teraz, bo zbliża się termin wejścia w życie tzw. ustawy schronowej (1 stycznia 2026 r.), tymczasem jest ona nieprecyzyjna. Niejasne nawet, ile osób powinno się mieścić w miejscu doraźnego schronienia. Potrzebne jest doprecyzowanie ustawy, ale w dwa miesiące całego „cyklu produkcyjnego” – od Sejmu przez Senat, podpis prezydenta po „Dzienniku Ustaw” – raczej nie da się zakończyć.

Cyberbezpieczeństwo odłożone na ostatnią chwilę

Mamy w Polsce głęboko zakorzenioną skłonność do prokrastynacji i odkładania wszystkiego na ostatnią chwilę. Przykłady? 17 października 2024 r. minął termin wprowadzenia do krajowego prawa unijnej dyrektywy o cyberbezpieczeństwie NIS2. Tymczasem rząd „już” 21 października 2025 r. przyjął projekt wprowadzającej ją ustawy. Nic dziwnego, że aż 36 proc. ekspertów od cyberbezpieczeństwa nawet nie wie, czy dyrektywa dotyczy firm, w których pracują.

Tymczasem Polska staje się obiektem coraz częstszych cyberataków. Tylko 1 listopada minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski informował o trzech: na polską infrastrukturę rozliczeniową obsługującą m.in. BLIK-a, biuro podróży Nowa Itaka czy udzielający chwilówek serwis Supergrosz. Każdy taki atak to koszt dla firm i ich klientów. Można narzekać na unijne przeregulowanie, ale w tym przypadku polska prokrastynacja zdecydowanie nie popłaca.

Słony koszt opóźniania transformacji energetycznej 

Podobnie w energetyce. Kilkanaście lat zajęło nam porzucenie bajek w rodzaju „węgla starczy na 200 lat” i odkrycie, że gwarantuje on nam jedne z najwyższych cen prądu w Europie. Świadome opóźnianie transformacji energetycznej podkopało konkurencyjność naszego przemysłu. Po drodze wydaliśmy dziesiątki miliardów złotych na wszystko, tylko nie przesiadkę z węgla na źródła czystej energii. Do kuriozów należy rozdawanie przez rząd PiS z 2022 r. konsumentom dopłat do węgla, wystarczyło mieć kocioł czy piec węglowy, nawet nieużywany. 

Gdyby ktoś rozpisał konkurs na hasło najlepiej oddające nasz charakter narodowy, założę się, że wygrałoby „jakoś to będzie”. Nie ma co chować głowy w piasek: jesteśmy mistrzami świata w prokrastynacji, odkładaniu wszystkiego na ostatnią chwilę, a nawet dłużej.

Po drodze tracimy coś, co najcenniejsze. Coś, czego nie da się odkupić ani cofnąć – czas. Pewnie dlatego z niedowierzaniem przyjmujemy, że pociągi w Polsce są bardziej punktualne niż w przeżywających kolejowy kryzys Niemczech.

