Budowa domów i mieszkań na nowych zasadach. Co się zmieni w 2026 roku?

„Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Nie umieszcza się na ogrodzeniu, na wysokości mniejszej niż 2,2 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów” - czytamy w projekcie rozporządzenia.

Aktualnie wymagana wysokość takiego ogrodzenia to 1,8 metra. Jak tłumaczy ministerstwo, zmiany mają być wprowadzone, by ograniczyć ryzyko obrażeń zwierząt próbujących przeskoczyć płot lub skaleczeń przechodzących w pobliżu osób. Nowe przepisy nie będą obejmować istniejących już ogrodzeń.

Akustyka w budynkach. W mieszkaniach ma być ciszej

Nowe regulacje obejmują także poprawę akustyki w budynkach. Ma to zapewnić większy komfort mieszkańcom. Budynki mają być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, by poziom hałasu nie był uciążliwy dla użytkowników lub ludzi znajdujących się w sąsiedztwie.

Zgodnie z rozporządzeniem „budynek mieszkalny wielorodzinny, jednorodzinny w zabudowie szeregowej i bliźniaczej i jednorodzinny, w których wydzielono dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy ma spełniać warunki jak dla klasy akustycznej AQ – 0 określonej w Polskiej Normie dotyczącej budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji”.

Ograniczenie przenikania dźwięków ma zapewnić zwiększenie izolacyjności przegród między mieszkaniami lub lokalami w zabudowie bliźniaczej i szeregowej. W związku z tym konieczne będzie zastosowanie grubszych ścian działowych i stropów.