Budowa domów i mieszkań na nowych zasadach. Co się zmieni w 2026 roku?

Wiele zmian w przepisach budowlanych od 2026 roku. Dotyczą m.in. akustyki, termomodernizacji i ogrodzeń
Nowe regulacje będą miały zastosowanie przy projektowaniu, budowie oraz przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku.
Zmiany w przepisach budowlanych mają wejść w życie za sprawą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projekt jest obecnie na etapie rządowych prac legislacyjnych. Nowe regulacje mają wejść w życie 20 września 2026 roku.
Celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i efektywności energetycznej budynków. Najbardziej znaczące z punktu widzenia właścicieli domów i mieszkań są wymogi dotyczące akustyki w budynkach, nowe standardy termomodernizacji budynków oraz wytyczne w zakresie budowy ogrodzeń. Obowiązek dostosowania się do nowych przepisów będzie dotyczył nowopowstających lub przebudowywanych nieruchomości.
Jedną ze zmian jest nowa wysokość ogrodzeń posiadających ostro zakończone elementy. Ze względów bezpieczeństwa tego typu płoty będą musiały być wyższe niż dotychczas.
„Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Nie umieszcza się na ogrodzeniu, na wysokości mniejszej niż 2,2 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów” - czytamy w projekcie rozporządzenia.
Aktualnie wymagana wysokość takiego ogrodzenia to 1,8 metra. Jak tłumaczy ministerstwo, zmiany mają być wprowadzone, by ograniczyć ryzyko obrażeń zwierząt próbujących przeskoczyć płot lub skaleczeń przechodzących w pobliżu osób. Nowe przepisy nie będą obejmować istniejących już ogrodzeń.
Nowe regulacje obejmują także poprawę akustyki w budynkach. Ma to zapewnić większy komfort mieszkańcom. Budynki mają być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, by poziom hałasu nie był uciążliwy dla użytkowników lub ludzi znajdujących się w sąsiedztwie.
Zgodnie z rozporządzeniem „budynek mieszkalny wielorodzinny, jednorodzinny w zabudowie szeregowej i bliźniaczej i jednorodzinny, w których wydzielono dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy ma spełniać warunki jak dla klasy akustycznej AQ – 0 określonej w Polskiej Normie dotyczącej budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji”.
Ograniczenie przenikania dźwięków ma zapewnić zwiększenie izolacyjności przegród między mieszkaniami lub lokalami w zabudowie bliźniaczej i szeregowej. W związku z tym konieczne będzie zastosowanie grubszych ścian działowych i stropów.
Projekt zakłada również ograniczenie stosowania rozwiązań, które mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się pożarów. Przy ocieplaniu budynków konieczne będzie stosowanie materiałów ognioodpornych takich jak wełna mineralna.
Projekt rozporządzenia zakłada także zmianę charakterystyki energetycznej nowych i przebudowywanych budynków. Obejmuje ona m.in. wprowadzenie standardu „bezemisyjnego” dla nowych budynków. Montaż fotowoltaiki będzie obowiązkowy od 31 grudnia 2026 r. w przypadku budynków użyteczności publicznej, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków gospodarczych o powierzchni powyżej 250 mkw, o ile będzie to możliwe pod względem technicznym i opłacalne ekonomicznie. Obowiązek ten będzie dotyczył także budynków mieszkalnych i przylegających do nich zadaszonych parkingów, ale dopiero od 31 grudnia 2029 r.
Istotna zmiana dotyczy również budowy budynków wielorodzinnych o wysokości ponad czterech kondygnacji. Ich minimalna odległość od granicy działki została zmniejszona z 5 do 4 metrów. Chodzi tu o nieruchomości zwrócone ścianą bez drzwi, okna lub elementu doświetlającego w stronę tej granicy. W przypadku budynków wielorodzinnych zwróconych w stronę granicy działki ścianą z drzwiami lub oknami – nadal będzie obowiązywać odległość 5 m.
Dużą zmianą jest także wprowadzenie obowiązku instalowania windy w budynkach dwu- lub trzykondygnacyjnych. Ma to zapewnić większą dostępność m.in. dla osób starszych i z niepełnosprawnością. Zgodnie z nowymi regulacjami w dźwig osobowy lub osobowo-towarowy będą musiały być wyposażone budynki:
