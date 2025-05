Błędem jest jednak pozycjonowanie kandydata PO ponad rządem, tym bardziej że druga strona zdaje sobie doskonale sprawę z mobilizacyjnej siły politycznego podziału. Warto zwrócić uwagę, że Jarosław Kaczyński także ma negatywny elektorat, a jest bardzo zaangażowany w kampanię swojego obywatelskiego kandydata. Sztab PiS rozumie, że toczy znaną grę, w której na dodatek wciąż jest świetnym graczem. Ekipa Karola Nawrockiego niespecjalnie przejmuje się faktem, że takie zaangażowanie prezesa partii ma się nijak do przekazu o obywatelskim kandydacie, a sam kandydat nie dystansuje się od dokonań rządów PiS.

Dlaczego Donald Tusk musi się mocniej zaangażować w kampanię Rafała Trzaskowskiego?

Chowanie Donalda Tuska do szafy, po pierwsze i tak się nie uda, a po drugie, po prostu się nie opłaca. Premier celnie określa charakter tej rywalizacji, pokazując, że wizji Polski w Europie i Polski poza Europą po prostu nie da się w żaden ponadpartyjny sposób pogodzić, więc należy ten spór rozstrzygnąć przy wyborczej urnie.

Dziś zatem ani Donald Tusk, ani sztab Trzaskowskiego, ani koalicjanci nie mają wyjścia. Muszą działać wspólnie, zarysować oś politycznego konfliktu, obronić dokonania oraz uwarunkowania działań rządu i zmobilizować wyborców.

Druga przegrana to dla Rafała Trzaskowskiego realny koniec kariery politycznej, a to wciąż młody polityk i na dodatek bardzo doświadczony. Premier wie, że od tej prezydentury zależy także los jego rządu. Te wybory są oparte na silnej polaryzacji. Wyborcy KO muszą poczuć, że to ich kandydat ma siłę i wolę pokonania drugiej strony. I nie da się tego zrobić dobrym słowem.