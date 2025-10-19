Aktualizacja: 19.10.2025 06:49 Publikacja: 19.10.2025 06:06
Narodowy Fundusz Zdrowia nie zbankrutuje
Foto: Adobe Stock
Na leczenie i organizację publicznej służby zdrowia potrzebnych jest coraz więcej pieniędzy z podatków, bo obowiązkowe składki zdrowotne starczają na coraz mniej. Dwa lata temu dotacja z budżetu stanowiła 9 proc. budżetu NFZ. W tym roku to już 13 proc., a do końca grudnia może być nawet 18 proc.
W przyszłym roku dotacja z budżetu państwa powinna stanowić ponad jedną piątą budżetu NFZ, by ten się zbilansował i wywiązał ze wszystkich zobowiązań. Na razie planowana jest znacznie niższa, ale rząd zwykle późną jesienią pieniędzy dosypuje. Podobnie ma się stać i tym razem.
Jeśli nic się nie zmieni, NFZ wygra wyścig o wartość dotacji z FUS. Ta dla FUS ma w przyszłym roku stanowić 18 proc. jego kosztów.
Gdy słyszę i czytam, że premier Donald Tusk zapowiedział trudne rozmowy z ministrami zdrowia i finansów na temat racjonalizacji wydatków w ochronie zdrowia, to się martwię. Politycy wymyślają zwykle koncepcje, które powodują problemy finansowe państwa i potem sami próbują je rozwiązać. Zwykle „cerowanie” i wymyślanie środków zaradczych odbywa się szybko i bez poważniejszego zastanowienia nad wieloletnimi konsekwencjami.
NFZ od pewnego czasu dołączył do sporej grupy funduszy budżetowych i pozabudżetowych, które politycy wykorzystują do prowadzenia bieżącej polityki społecznej. Pieniądze zgromadzone w funduszach wykorzystywane są na łatanie dziur w finansach publicznych. Sytuacja finansów ochrony zdrowia zmienia się jednak tak dynamicznie, że chyba warto wreszcie zastanowić się, jak w przyszłości ma być finansowana ta ważna część zadań państwa. Eksperci systematycznie przedstawiają różne rozwiązania.
W NFZ obowiązkowe składki od kilku lat nie wystarczają na płacenie za wszystkie świadczenia medyczne. System polegający na tym, że płacimy za leczenie i funkcjonowanie placówek publicznej ochrony zdrowia ze składek, nie bilansuje się. W tym roku obowiązkowe składki będą wyższe o ok. 50 mld zł od tych, które zapłaciliśmy trzy lata temu (wzrost o prawie 37 proc.). Natomiast dotacja z budżetu państwa w tym roku na razie wzrosła trzy razy (zapisano ją na ponad 27 mld zł) w porównaniu z tym, ile z ogólnych podatków dołożono do NFZ w 2023 r.
Niestety, te dodatkowe pieniądze nie skracają kolejek do specjalistów, ani nie czynią bardziej powszechnym dostępu do nowoczesnych terapii i metod leczenia, ani też nie powiększają cyfrowych usług obsługi pacjentów. Lukę finansową na ten i przyszły rok eksperci oszacowali na podstawie obecnego finansowania i obecnej dostępności świadczeń.
Coraz większe dotacje są potrzebne, bo do kompetencji i wydatków NFZ dopisano wiele powinności, za które poprzednio nie płacił. To m.in. koszty ratownictwa medycznego czy wdrożenia ustawy „podwyżkowej”, w której określono minimalne zarobki dla wielu profesji medycznych. Jak na konferencji „Wizja Zdrowia” powiedział Jakub Szulc, wiceprezes NFZ, koszt tej ustawy w tym roku to 58 mld zł, czyli około jednej trzeciej wszystkich pieniędzy, którymi dysponuje NFZ. Fundusz działa zresztą bez zatwierdzonego planu finansowego na ten rok. Eksperci – rządowi i niezależni – szacują lukę finansową wobec zaplanowanych w tym roku kwot na ok. 14 mld zł, a w przyszłym na 24 mld zł.
Najprostsze rozwiązanie: przyjmiemy, że NFZ będzie potrzebował coraz więcej pieniędzy dodatkowych, poza składkami. Dotacja będzie systematycznie rosła. Niby proste, a jednak skomplikowane i ryzykowne, skoro dług publiczny rośnie w bardzo niebezpiecznym tempie.
Najpoważniejsze problemy finansowe wynikają z zapisów ustawy podwyżkowej i przerzucenia jej kosztów z budżetu na NFZ. – To jest najpoważniejsza przyczyna drenowania finansów NFZ – podkreśla Bernadeta Skóbel, ekspertka Związku Powiatów Polskich. Związek chce wprowadzenia górnych limitów wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia.
Polska Federacja Szpitali postuluje czasowe zawieszenie ustawy na dwa lata. I choć inni eksperci podkreślają znaczenie „godziwych zarobków kadry medycznej”, to także postulują modyfikację kryteriów, na podstawie których ustala się podwyżki minimalnych płac w wielu zawodach medycznych.
Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekonomistka i wiceprzewodnicząca Rady NFZ, dotację nazywa „szarpaną”: – To model dotowania wynikający z wymuszeń i błagań, a nie z przewidywalności systemu – mówi. Zaznacza, że oczywiście możliwy jest składkowo-budżetowy model finansowania publicznej ochrony zdrowia, ale powinien opierać się na czytelnych zasadach. – Jeśli państwo chce niektóre grupy społeczne czy zawodowe wyróżnić, i albo nie płacą one składki na ubezpieczenie zdrowotne, albo w minimalnej kwocie, to NFZ powinien za nie otrzymać dotację z budżetu – mówi ekonomistka. I jako przykład podaje rolników. Ich składki emerytalne są znacznie niższe od składek pracowników, więc Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dostaje dotację budżetową na ich świadczenia. Kolejną grupą są przedsiębiorcy.
W obecnym systemie około 70 proc. ubezpieczonych płaci pełną 9-proc. składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, pozostali – nie. Być może dlatego w niedawnym badaniu opinii społecznej ponad jedna piąta respondentów CBOS powiedziała, że w Polsce opieka zdrowotna jest bezpłatna.
W ciągu ostatniego roku pojawiło się kilka poważnych ekspertyz i propozycji, w jaki sposób można ustabilizować wpływy do NFZ. Na początku roku ekonomiści z Think Tanku dla ochrony zdrowia SGH zaproponowali np., by państwo nie tylko zrewidowało zasady wymiaru składki zdrowotnej dla różnych grup zawodowych, ale także finansowało z budżetu państwa składki za dzieci. Wprowadzenie tego rozwiązania wpłynęłoby na przewidywalność budżetu NFZ. Eksperci zaproponowali też debatę o wprowadzeniu współpłacenia za niektóre świadczenia, czy o podzieleniu składki zdrowotnej między pracowników i pracodawców.
Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, przypomina, że FPP zaproponowała nie tylko przyjrzenie się wysokości składki zdrowotnej, lecz także zmianę konstrukcji wszystkich składek ubezpieczeniowych, w tym powiązanie składki na NFZ ze składką chorobową, która jest obecnie wpłacana do FUS.
Eksperci proponują także zmiany organizacyjne. Polska Federacja Szpitali (PFSz) policzyła, że szpitale mogłyby obniżyć koszty o 20-30 proc., gdyby zmienić zasady utylizacji odpadów klinicznych. Ciekawi mnie, czy rozwiązano wreszcie niezauważony dotychczas problem integracji wyników badań pracowniczych z ogólną dokumentacją pacjenta? W ciągu roku przeprowadzanych jest 4-5 mln analiz i badań okresowych czy wstępnych w związku z przyjęciem do pracy. Lekarz rodzinny dowiaduje się o nich tylko pod warunkiem, że pacjent sam go zawiadomi.
Tak jak nad całą gospodarką i polityką społeczną cieniem kładą się zmiany demograficzne, tak będą miały one coraz poważniejszy wpływ na ilość pieniędzy potrzebnych na opiekę medyczną. Przeciętnie wydatki na ochronę zdrowia osoby w wieku 70 lat są trzykrotnie wyższe od wydatków osoby 50-letniej. Uwzględnienie zmian demograficznych oznacza, że wydatki na zdrowie powinny w tej dekadzie wzrosnąć o jedną czwartą.
