Comfino oraz Polskie ePłatności uruchomiły przełomową funkcjonalność, która przenosi doświadczenie płatności odroczonych i ratalnych z e-commerce do świata offline. To nowość na polskim rynku, dzięki aplikacji Comfino, klienci będą mogli skorzystać z płatności ratalnych lub odroczonych na terminalach PeP.

To rozwiązanie odpowiada na uwarunkowania rynkowe podkreślające potrzebę wdrożenia takich usług. Dane wskazują, że płatności odroczone wpływają na nawyki Polaków: 52% rezygnuje z zakupów bez BNPL, 48,3% używa w nagłych wydatkach, 44% przy dużych, 60,3% uważa, że pomagają w zarządzaniu budżetem, a 57,4% spłaca w 30 dni jako elastyczne narzędzie. Użytkownicy BNPL są świadomi, planują finanse (73% tworzy budżet), a 58% to early adopters nowych technologii – wg badania PayPo.

– Wprowadzając wspólnie z PeP nową funkcję, wypełniamy lukę między światem cyfrowym a fizycznym. Konsument przyzwyczajony do płatności odroczonych w sieci oczekuje dziś tej samej wygody przy kasie. Comfino spełnia te oczekiwania. – mówi Szymon Fiecek, prezes Grupy Comperia.pl SA.

BNPL i raty w terminalu. Jak to działa?

Autorskie rozwiązanie wprowadzone przez Comfino na terminalach PeP umożliwia sprzedawcom zainicjowanie płatności ratalnej lub odroczonej kilkoma kliknięciami. Jeśli klient będzie chciał skorzystać z takiej płatności wystarczy, że sprzedawca w aplikacji terminalowej wybierze odpowiednią opcję i wprowadzi kwotę transakcji. Terminal wygeneruje kod QR do zeskanowania przez klienta lub wyśle SMS-a z linkiem na podany numer.

Klient na swoim urządzeniu wypełnia niezbędne dane i przechodzi proces weryfikacji. Po pozytywnej decyzji instytucji finansującej, sprzedawca kończy realizację zakupów. Cały proces zajmuje zaledwie kilka minut i nie blokuje terminalu płatniczego, dzięki czemu obsługa kolejnych klientów przebiega płynnie.

– Naszą ofertę kierujemy do każdego, kto chce zwiększyć sprzedaż, podnieść średnią wartość koszyka i budować lojalność klientów – bez względu na branżę czy skalę działalności – podkreśla Miłosz Mickiewicz odpowiedzialny za rozwój Comfino. – Rozwiązanie równie dobrze sprawdzi się w dużych sieciach handlowych, jak i lokalnych sklepach czy punktach usługowych – wszędzie tam, gdzie wartość transakcji może uzasadniać rozłożenie jej w czasie: od sklepów i serwisów motoryzacyjnych czy sprzętu sportowego, przez RTV/AGD i meblowe, po salony kosmetyczne i jubilerskie.

Współpraca z solidnym partnerem

Polskie ePłatności (PeP) to lider w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań płatniczych dla biznesu w Polsce, będący częścią Grupy Nexi.

– Pracowaliśmy intensywnie nad naszym rozwiązaniem płatności ratalnych i bardzo w nie wierzymy. Obecnie procesujemy transakcje na ponad 290 tys. terminali. Wprowadzenie opcji płatności w ratach może stanowić prawdziwy przełom. Comfino dołącza do flagowych usług w naszym portfolio PeP, takich jak finansowanie czy własne aplikacje lojalnościowe, wzmacniając naszą ofertę dla przedsiębiorców – powiedział Marcin Grochała, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w PeP.

Za projekt płatności odroczonych dostępnych w terminalach płatniczych z ramienia Comfino odpowiadają Miłosz Mickiewicz i Rafał Pasieka, a ze strony PeP - Michał Tryka oraz Michał Barański.

Materiał Promocyjny