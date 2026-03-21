Wielka akcja w USA. FDA wycofała z obrotu niemal 90 tys. butelek leku przeciwbólowego dla dzieci

Federalna Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) opublikowała informację o wycofaniu z obrotu doustnej zawiesiny ibuprofenu dla dzieci.

Aktualizacja: 21.03.2026 10:31 Publikacja: 21.03.2026 10:21

Federalna Agencja ds. Żywności i Leków

Siedziba Federalnej Agencji ds. Żywności i Leków w stanie Maryland

Federalna Agencja ds. Żywności i Leków

Bartosz Lewicki

Powodem były doniesienia o czarnych plamkach i innych zanieczyszczeniach w leku. Agencja poinformowała, że akcja wycofywania produktów ma zasięg ogólnokrajowy.

Lek wyprodukowany w Indiach

Zawiesina ibuprofenu dla dzieci została wyprodukowana dla Taro Pharmaceuticals USA, Inc., a następnie dystrybuowana na terenie całego kraju. To właśnie ta firma odpowiedzialna jest za produkt.

Lek został wyprodukowany w Indiach przez Strides Pharma Inc., firmę produkującą leki generyczne i dostępne bez recepty dla firm w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach. W raporcie FDA napisano, że wycofanie produktu było dobrowolne i zainicjowane przez firmę Strides Pharma Inc. z siedzibą w New Jersey.

Na stronie internetowej firmy podano, że jest w postaci roztworu o smaku jagodowym i jest zalecany dla dzieci w wieku od 2 do 11 lat.

„Galaretowata masa i czarne cząstki” w roztworze dla dzieci

W komunikacie FDA stwierdzono, że wycofanie produktu klasy II nastąpiło na początku tego miesiąca po tym, jak klienci zgłosili „galaretowatą masę i czarne cząsteczki w produkcie”. Federalna Agencja Leków uznała, że ryzyko poważnych obrażeń lub konsekwencji zdrowotnych dla konsumentów jest „znikome”, jednak zdecydowała się na wycofanie produktu.

Wycofanie produktu klasy II dotyczy „sytuacji, w której użycie lub narażenie na działanie produktu naruszającego przepisy może spowodować tymczasowe lub medycznie odwracalne niekorzystne skutki dla zdrowia lub gdy prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych niekorzystnych skutków dla zdrowia jest znikome”.

