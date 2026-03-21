Powodem były doniesienia o czarnych plamkach i innych zanieczyszczeniach w leku. Agencja poinformowała, że akcja wycofywania produktów ma zasięg ogólnokrajowy.

Lek wyprodukowany w Indiach

Zawiesina ibuprofenu dla dzieci została wyprodukowana dla Taro Pharmaceuticals USA, Inc., a następnie dystrybuowana na terenie całego kraju. To właśnie ta firma odpowiedzialna jest za produkt.

Lek został wyprodukowany w Indiach przez Strides Pharma Inc., firmę produkującą leki generyczne i dostępne bez recepty dla firm w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach. W raporcie FDA napisano, że wycofanie produktu było dobrowolne i zainicjowane przez firmę Strides Pharma Inc. z siedzibą w New Jersey.

Na stronie internetowej firmy podano, że jest w postaci roztworu o smaku jagodowym i jest zalecany dla dzieci w wieku od 2 do 11 lat.