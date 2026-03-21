Siedziba Federalnej Agencji ds. Żywności i Leków w stanie Maryland
Federalna Agencja ds. Żywności i Leków
Powodem były doniesienia o czarnych plamkach i innych zanieczyszczeniach w leku. Agencja poinformowała, że akcja wycofywania produktów ma zasięg ogólnokrajowy.
Zawiesina ibuprofenu dla dzieci została wyprodukowana dla Taro Pharmaceuticals USA, Inc., a następnie dystrybuowana na terenie całego kraju. To właśnie ta firma odpowiedzialna jest za produkt.
Czytaj więcej
Lek został wyprodukowany w Indiach przez Strides Pharma Inc., firmę produkującą leki generyczne i dostępne bez recepty dla firm w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach. W raporcie FDA napisano, że wycofanie produktu było dobrowolne i zainicjowane przez firmę Strides Pharma Inc. z siedzibą w New Jersey.
Na stronie internetowej firmy podano, że jest w postaci roztworu o smaku jagodowym i jest zalecany dla dzieci w wieku od 2 do 11 lat.
W komunikacie FDA stwierdzono, że wycofanie produktu klasy II nastąpiło na początku tego miesiąca po tym, jak klienci zgłosili „galaretowatą masę i czarne cząsteczki w produkcie”. Federalna Agencja Leków uznała, że ryzyko poważnych obrażeń lub konsekwencji zdrowotnych dla konsumentów jest „znikome”, jednak zdecydowała się na wycofanie produktu.
Czytaj więcej
Wycofanie produktu klasy II dotyczy „sytuacji, w której użycie lub narażenie na działanie produktu naruszającego przepisy może spowodować tymczasowe lub medycznie odwracalne niekorzystne skutki dla zdrowia lub gdy prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych niekorzystnych skutków dla zdrowia jest znikome”.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas