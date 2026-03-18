Luka czynszowa, czyli gigantyczny segment mieszkalnictwa do zagospodarowania

W zasypanie luki czynszowej w Polsce powinni się zaangażować wszyscy uczestnicy rynku. Są rekomendacje dla samorządów, budownictwa społecznego, spółdzielni, deweloperów i instytucji finansujących.

Publikacja: 18.03.2026 12:30

Adam Roguski

Setki tysięcy osób zarabiają za dużo, by uzyskać dostęp do mieszkań socjalnych, ale za mało, by płacić czynsz rynkowy. Skala luki czynszowej w pięciu miastach Polski (Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk i Łódź) to 993 tys. osób. Grupy w szczególnie trudnej sytuacji to studenci, młodzi pracujący, samotni rodzice, seniorzy bez własnej nieruchomości i rodziny wielodzietne.

Tak czynszową lukę w Polsce oszacowano w raporcie „Ocena potencjału rynkowego mieszkalnictwa dostępnego cenowo dla osób przymusowo przemieszczonych oraz lokalnych społeczności w Polsce” autorstwa PwC, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Habitat for Humanity. Raport został przygotowany w ramach umowy zawartej z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Jakie zawiera wnioski i rekomendacje?

Czytaj więcej

Minister finansów Andrzej Domański podczas konferencji prasowej w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i T
Nieruchomości
Będzie „SAFE mieszkaniowy”. Rząd szykuje alternatywę dla deweloperów

Mieszkaniowy paradoks dużej części społeczeństwa

Polska odstaje od UE, mamy 402 mieszkania na 1 tys. mieszkańców, średnia unijna to ponad 500 lokali. Nad Wisłą przypada średnio 31 mkw. na osobę, we Wspólnocie 42,6 mkw. W 2023 r. prawie 70 proc. Polaków w wieku 25-29 lat wciąż mieszkała z rodzicami, podczas gdy średnia unijna to 40 proc.

W dużych miastach wzrost dochodów nie jest równomierny ze wzrostem cen nieruchomości. Od 2018 do 2024 dostępność cenowa mieszkań (ile mkw. kupi się za przeciętną pensję) skurczyła się w Warszawie o 39 proc., Krakowie 35 proc., Wrocławiu 21 proc. Źle jest z dostępnością kredytów: oprocentowanie jest jednym z najwyższych w UE.

Dodatkowy popyt na mieszkania generują uchodźcy z Ukrainy, których ok. 1 mln wciąż przebywa w Polsce. Według badań sprzed roku 27 proc. ankietowanych Polaków i 47 proc. Ukraińców wydaje ponad 40 proc. dochodów na mieszkanie.

Mieszkania dostarczane na rynek w segmencie publicznym i społecznym to zaledwie kilka procent. Obecne zasoby TBS i lokali komunalnych są w większości dużych miast niewspółmierne do potrzeb. Ponad 150 tys. gospodarstw domowych w Polsce czeka na najem mieszkania komunalnego.

W Warszawie luka czynszowa szacowana jest na 462 tys. osób, a mieszkań komunalnych i w TBS-ach jest 85 tys. W Krakowie to odpowiednio 160 tys. i 20 tys., we Wrocławiu 137 tys. i 35 tys., w Gdańsku 57 tys. i 20 tys., tylko w Łodzi proporcje są odwrotne – 39 i 47 tys.

Czytaj więcej

Rząd chce zasypać lukę czynszową. Eksperci: pieniądze to za mało
Rynek nieruchomości
Eksperci o „SAFE mieszkaniowym”: nie wystarczy dosypać pieniędzy z budżetu

Luka czynszowa to społeczny problem, ale też potencjał do zagospodarowania

Według raportu, o ile w mieszkaniach socjalnych czynsz to ok. 2 – 3 zł za mkw. miesięcznie, w komunalnych 5-17 zł, a w TBS-ach i SIM-ach 14-20 zł, o tyle na wolnym rynku 50-80 zł. Przedział 20-50 zł to duża luka do zagospodarowania.

Autorzy raportu oszacowali, że wartość pieniężna szacowanego popytu na najem mieszkań dostępnych cenowo w wybranych miastach w skali roku (czyli „jaka byłaby roczna wartość najmu mieszkania przez osoby, które obecnie są w luce czynszowej”) to 3,8 mld zł w Warszawie, 1,3 mld zł w Krakowie, 1,2 mld we Wrocławiu, 0,7 mld zł w Łodzi i 0,9 mld zł w Gdańsku.

Z kolei wartość pieniężna szacowanego popytu na zakup mieszkań dostępnych cenowo w wybranych miastach (czyli „jaka byłaby wartość zakupu mieszkań przez osoby, które obecnie są w luce czynszowej, gdyby mieszkania były bardziej dostępne cenowo i/lub rynek kredytów hipotecznych oferowałby lepsze warunki dla kupujących”) to 308 mld zł w Warszawie, 131 mld zł w Krakowie, 93 mld zł we Wrocławiu, 38 mld zł w Gdańsku i 15 mld zł w Łodzi.

„Skala niezaspokojonego popytu tworzy nowy segment rynku wart ponad 585 mld zł – z dużym potencjałem dla deweloperów, operatorów najmu i instytucji finansowych” – brzmi konkluzja.

Kto miałby być zainteresowany tym tortem?

Czytaj więcej

Od lewej: Adriana Porowska (sekretarz stanu w KPRM), Jan Szyszko (sekretarz stanu w min. funduszy),
Nieruchomości mieszkaniowe
Państwo zapowiada więcej mieszkań. I z sensem

Lista rekomendacji dla wszystkich uczestników rynku mieszkaniowego

Autorzy raportu przygotowali listę rekomendacji skierowanych do różnych uczestników rynku.

Gminy

  • Uwolnienie gruntów publicznych poprzez przejrzyste, preferujące dostępność cenową zagospodarowanie przestrzenne (w tym narzędzia inkluzywne) oraz standardowa lista projektów PPP z płatnościami opartymi na wynikach
  • Jednoetapowa ścieżka „adaptacyjnego wykorzystania” dla pustostanów i nieruchomości niewykorzystywanych w pełni
  • Zielone/fundusze wpływu – emisje obligacji komunalnych na cele inwestycyjne
  • Stosowanie modelu „lokale w zamian za grunt” wyłącznie tam, gdzie presja rynkowa jest niska

TBS-y i SIM-y

  • Skalowanie projektów ze wsparciem dotacyjnym Funduszu Dopłat (w tym 80 proc. dla jednostek wykonawczych samorządu) oraz preferencyjnym finansowaniem dłużnym SBC
  • Zezwolenie dla TBS/SIM na emisję obligacji projektowych lub współinwestowanie za pośrednictwem instrumentów typu FIZ
  • Profesjonalizacja remontów i termomodernizacji budynków (Fundusz Termomodernizacji i Remontów/NFOŚiGW)

Agencje Najmu Społecznego

  • Rozwój ANS przez standardowe umowy, kryteria kwalifikacyjne oraz cyfrowe pozyskiwanie właścicieli nieruchomości
  • Stabilizacja ekonomii jednostkowej za pomocą dodatków do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na Start” oraz ukierunkowanych dotacji operacyjnych
  • Utrzymanie ulg podatkowych dla właścicieli wynajmujących mieszkania przez ANS oraz rozszerzenie ich na priorytetowe segmenty rynku

Spółdzielnie mieszkaniowe i spółdzielnie budowlane

  • Dostosowanie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, aby umożliwić zakładanie nowych spółdzielni mieszkaniowych
  • Rozszerzenie programów kredytowych dla spółdzielni (długoterminowe, niskokosztowe)
  • Wspieranie spółdzielni w pozyskiwaniu działek, zwłaszcza poprzez wieczyste użytkowanie/ dzierżawę gruntów na cele budownictwa społecznego

Deweloperzy

  • Projekty PPP w formule „projektuj-buduj-zarządzaj” z ograniczeniami czynszowymi oraz mechanizmami płatności uzależnionymi od dostępności
  • Inkluzywne nakładki planistyczne oraz przyspieszone procedury pozwoleń w zamian za zapewnienie dostępności cenowej
  • Strukturyzowane rozwiązania „lokale w zamian za grunt” z jasnymi zasadami wyceny
  • Priorytetowe ścieżki dla modułowych i adaptacyjnych projektów rewitalizacyjnych

Instytucje finansujące (banki, instytucje finansowania rozwoju, fundusze private equity/fundusze inwestujące z uwzględnieniem efektu społecznego)

  • Finansowanie mieszane z gwarancjami publicznymi oraz liniami kredytowymi EBI/IFC
  • Emisja zielonych/społecznych obligacji mieszkaniowych oraz badanie możliwości zastosowania Obligacji na rzecz Efektu Społecznego
  • Mobilizacja funduszy private equity, wpływu społecznego oraz venture capital na platformy do budownictwa modułowego, cyfrowego i adaptacyjnego wykorzystania nieruchomości
  • Przejście od jednorazowych dotacji do instrumentów zwrotnych (ulgi podatkowe, fundusze zwrotne).

Najlepsze nieruchomości w Polsce osiągają ceny porównywalne z częścią rynków Europy Zachodniej
Nieruchomości
Polski luksus mieszkaniowy goni świat. Są milionowe transakcje
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Dom Development w 2025 r. ustanowił rekord sprzedaży. W 2026 r. grupa chce sprzedać jeszcze więcej.
Nieruchomości
Dom Development widzi już na horyzoncie sprzedaż mieszkań rzędu 5 tys. rocznie
Pogorszenie sytuacji gospodarczej mogłoby skłonić banki do zaostrzenia polityki kredytowej lub podni
Nieruchomości
To nie ceny mieszkań mogą być największym problemem
Czy mieszkania zaczną tanieć? Coraz więcej deweloperów dopuszcza spadki cen
Nieruchomości
We wzrosty cen mieszkań bardziej wierzą klienci niż deweloperzy
Reklama
Reklama
