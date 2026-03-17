Państwo chce zaoferować lokale w TBS-ach, SIM-ach i spółdzielniach z czynszem od 15 do 30 zł za metr. Np. w Warszawie stawka za 50-metrowe mieszkanie z garażem ma wynosić 1 – 1,2 tys. zł.

Budowę mieszkań komunalnych i społecznych ma przyspieszyć zmiana modelu finansowania. Maksymalny grant dla samorządów na budowę ma wynosić od 60 do 80 proc., a nie 85 proc. jak teraz. Żeby dostać maksymalną kwotę, gminy będą musiały współpracować z sektorem prywatnym, np. pozyskując mieszkania na podstawie ustawy „lokal za grunt” i korzystając ze Zintegrowanych Planów Inwestycyjnych (ZPI).

SIM-y i TBS-y zamiast 40 proc. bezzwrotnej dotacji na budowę mieszkań dostaną grant maksymalnie na 20 proc. kosztów. Opłata partycypacyjna pobierana od najemców nie będzie mogła przekroczyć 10 proc. Na sfinansowanie reszty rząd zapewni 50-letni kredyt oprocentowany na 1 proc.

Doradca i ekspert rynku nieruchomości Tomasz Lebiedź komentuje, że zapowiedź mieszkań za 1,2 tys. zł miesięcznie brzmi przepięknie. – Można by się tylko cieszyć, gdyby nie to, że minister Andrzej Domański powiedział, że w luce czynszowej są 4 mln rodzin, a w ciągu trzech lat, dzięki działaniom rządu, zostanie wybudowanych i wyremontowanych 35 tys. mieszkań. No to weźmy kartkę i policzmy – proponuje. – W dużym zaokrągleniu: 35 tys. lokali w ciągu trzech lat to średnio mniej niż 1 tys. mieszkań miesięcznie. Ile miesięcy przy takim tempie zajęłoby zasypanie tej luki czynszowej?

Ekspert zastanawia się też, skąd wzięto 4 mln rodzin w luce czynszowej, skoro w Polsce jest oficjalnie ok. 16 mln mieszkań, a w kraju mieszka niewiele ponad dwa razy tyle osób. – Jeśli jednak ktoś uznaje, że budownictwo społeczne jest jednym ze środków zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, to z jego punktu widzenia lepiej, że rząd coś robi, niż żeby nie robił nic. Nie wiązałbym jednak z tym programem przesadnych nadziei na szybkie dostarczenie wielu tanich mieszkań – mówi.