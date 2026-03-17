Dom Development w 2025 r. ustanowił rekord sprzedaży. W 2026 r. grupa chce sprzedać jeszcze więcej.
W 2025 r. największy giełdowy deweloper przekazał klientom o 8 proc. więcej mieszkań niż rok wcześniej, o większej wartości i rentowności, co podbiło przychody i zyski do nowych rekordów. To zwiastuje rekordową dywidendę. Bieżąca sprzedaż mieszkań jest również na historycznych maksimach.
W 2025 r. skonsolidowane przychody grupy wyniosły 3,26 mld zł, o 2,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 10 proc. do 1,12 mld zł (dynamika większa niż w przypadku przychodów głównie z powodu rentowności przekazanych lokali), operacyjny o prawie 15 proc., do 801 mln zł (głównie mniejsza rezerwa na pozostałe koszty operacyjne), a netto o 15 proc., do 654,2 mln zł (25,36 zł na akcję).
Grupa przekazała klientom rekordową liczbę 4,23 tys. lokali, o 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży mieszkań wzrosły o 7 proc., do 3,13 mld zł, a zysk brutto ze sprzedaży o 10,3 proc., do 1,09 mld zł. Rentowność wzrosła z 33,6 do 34,6 proc.
W skonsolidowanych przychodach Dom Development rozpoznaje też przychody z usług i sprzedaży gruntów.
Celem grupy na 2026 r. jest utrzymanie tendencji wzrostowej. Na koniec 2025 r. liczba lokali sprzedanych i jeszcze nieprzekazanych nabywcom obejmowała ponad 5,2 tys., o łącznej wartości ponad 4 mld zł. Mieszkania te będą przekazywane w kolejnych okresach.
Sowity zysk to zwiastun sowitej dywidendy. Od trzech lat grupa płaci dwa razy do roku. W ramach zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2025 r. akcjonariusze otrzymali już w grudniu 7 zł na walor, w sumie 180,6 mln zł.
W 2025 r. grupa zanotowała nowy rekord sprzedaży, znajdując nabywców na 4448 lokali, o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Rekordowy był sam IV kwartał, grupa sprzedała 1232 lokale.
– Miniony rok zakończyliśmy bardzo mocnym akcentem, IV kwartał był szóstym z rzędu, w którym sprzedaż wyniosła co najmniej 1 tys. lokali. To pokazuje, że wysokie wyniki nie są jednorazowym efektem, lecz trwałym trendem, potwierdzającym naszą wiodącą pozycję na rynku. Jest to rezultat zarówno umiejętnego wykorzystywania sprzyjających warunków rynkowych, jak i naszych strukturalnych przewag konkurencyjnych: reputacji marki Dom Development, wieloletniej obecności na rynku oraz wysokiego zaufania, jakim darzą nas klienci – skomentował prezes Mikołaj Konopka.
Średnia wartość sprzedanego w 2025 r. lokalu (wraz z ewentualnym wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym) wyniosła 816 tys. zł brutto, o 2 proc. mniej niż rok wcześniej – to efekt innej struktury oferty (zarówno pod względem średniej całkowitej ceny sprzedaży, jak i metrażu).
– Dysponujemy potencjałem oraz wszelkimi niezbędnymi zasobami, aby kontynuować wzrost kluczowych wyników operacyjnych i finansowych w 2026 r. oraz kolejnych latach. Nasz cel na bieżący rok to dalsze umacnianie wiodącej pozycji na rynku oraz utrzymanie sprzedaży znacząco powyżej 4 tys. lokali. Jednocześnie przygotowujemy się do osiągania w dłuższym terminie sprzedaży na poziomie ponad 5 tys. mieszkań rocznie – podkreślił Konopka. Na koniec 2025 r. grupa miała w ofercie ok. 3,5 tys. lokali. W zależności od miasta, tempo wyprzedaży oferty to 2,5-3,2 kw.
– W sytuacji, gdy duża część naszych konkurentów zmaga się z nadpodażą, zdecydowana większość oferowanych przez nas mieszkań znajduje nabywców już na etapie budowy, a odsetek lokali gotowych w naszej ofercie utrzymuje się na niskim, jednocyfrowym poziomie – powiedział prezes.
Zdaniem prezesa Konopki, otoczenie rynkowe sprzyja konsolidacji. Warszawska grupa w 2017 r. powiększyła się o trójmiejski Euro Styl (Mikołaj Konopka był jego szefem), w 2022 r. o krakowską Bumę. Rozwój we Wrocławiu był organiczny.
– Dla mniejszych podmiotów rosnące bariery operacyjne stanowią istotne wyzwanie, co powoduje, że część z nich wycofuje się z rynku, natomiast większe organizacje – dysponujące odpowiednim zapleczem kapitałowym, kompetencyjnym i marketingowym – lepiej odnajdują się w tych nowych realiach. Proces ten prowadzi do wzrostu udziału dużych firm na kluczowych rynkach mieszkaniowych. My również analizujemy rynek pod kątem potencjalnych przejęć – wskazał prezes Konopka.
