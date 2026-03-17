W 2025 r. największy giełdowy deweloper przekazał klientom o 8 proc. więcej mieszkań niż rok wcześniej, o większej wartości i rentowności, co podbiło przychody i zyski do nowych rekordów. To zwiastuje rekordową dywidendę. Bieżąca sprzedaż mieszkań jest również na historycznych maksimach.

Dom Development z rekordowymi wynikami finansowymi. Co z dywidendą?

W 2025 r. skonsolidowane przychody grupy wyniosły 3,26 mld zł, o 2,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 10 proc. do 1,12 mld zł (dynamika większa niż w przypadku przychodów głównie z powodu rentowności przekazanych lokali), operacyjny o prawie 15 proc., do 801 mln zł (głównie mniejsza rezerwa na pozostałe koszty operacyjne), a netto o 15 proc., do 654,2 mln zł (25,36 zł na akcję).

Grupa przekazała klientom rekordową liczbę 4,23 tys. lokali, o 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży mieszkań wzrosły o 7 proc., do 3,13 mld zł, a zysk brutto ze sprzedaży o 10,3 proc., do 1,09 mld zł. Rentowność wzrosła z 33,6 do 34,6 proc.

W skonsolidowanych przychodach Dom Development rozpoznaje też przychody z usług i sprzedaży gruntów.