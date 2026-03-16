Ronson poprawił zyski, liczy na wzrost sprzedaży mieszkań i rusza z akademikiem

W 2025 r., mimo przekazania mniejszej liczby mieszkań, przychody i zyski dewelopera wzrosły. Po zwiększeniu sprzedaży o 5 proc. spółka spodziewa się kontynuacji wzrostu w 2026 r. Ronson rusza z platformą LivinGO, jako pierwszy powstanie akademik.

Publikacja: 16.03.2026 08:25

Zielono Mi, inwestycja spółki Ronson na warszawskim Mokotowie.

Zielono Mi, inwestycja spółki Ronson na warszawskim Mokotowie.

Adam Roguski

Notowany na Catalyście ogólnopolski deweloper w 2025 r. wypracował lepsze przychody i zyski mimo przekazania mniejszej liczby mieszkań. Spółka spodziewa się lepszej sprzedaży w 2026 r. i rusza z pierwszym projektem platformy LivinGO – nie będą to jednak mieszkania na wynajem, tylko akademik.

Ronson przekazał mniej mieszkań, ale zarobił na nich więcej

W 2025 r. deweloper przekazał klucze do 620 lokali, o 6,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Struktura wydanych mieszkań była zupełnie inna. Wartość lokali była większa, przez co skonsolidowane przychody urosły o 11 proc., do 430 mln zł. Średnia wartość przekazanego lokalu wyniosła prawie 694 tys. zł wobec 585 tys. rok wcześniej.

Z 31,3 do 33,3 proc. wzrosła rentowność brutto ze sprzedaży i zysk na tym poziomie wyniósł 143,8 mln zł, o 18,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Na rentowność najlepiej wpłynęły mieszkania przekazane z flagowych warszawskich projektów Ursus Centralny IIe i Miasto Moje VII (Białołęka) oraz Zielono Mi I (Mokotów).

Zysk operacyjny wzrósł o prawie 16 proc., do 100,3 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej o 12,8 proc., do 76,3 mln zł. Rentowność netto wyniosła 17,7 proc. wobec 17,4 proc. w 2024 r.

Ronson zwiększył sprzedaż mieszkań, ma nowy megaprojekt na Ursusie

W pełnym wyzwań dla branży 2025 r. Ronson sprzedał 542 mieszkania, o 5,4 proc. więcej niż w 2024 r. W samym IV kwartale podpisał 198 umów – to najlepszy kwartał od końca 2023 r.

Motorami sprzedaży były warszawskie projekty Ursus Centralny (176), Nowa Północ na Białołęce (79) i Zielono Mi (74).

W sprawozdaniu czytamy, że koszty sprzedaży i marketingu wzrosły w 2025 r. o 3 proc. (0,2 mln zł), do 8 mln zł – głównie w następstwie wzrostu cen reklamy zewnętrznej. Ronson w 2025 r. uruchomił sześć nowych projektów, a w 2024 r. osiem.

– Rok 2025 przyniósł stopniową poprawę aktywności klientów na rynku mieszkaniowym. Po spokojniejszym początku roku kolejne miesiące pokazały wyraźne ożywienie popytu, na które duży wpływ miały obniżki stóp procentowych oraz poprawa dostępności kredytów hipotecznych. Dla wielu osób oznaczało to powrót realnej możliwości zakupu mieszkania, co było szczególnie widoczne w drugiej połowie roku, kiedy liczba transakcji zaczęła systematycznie rosnąć – wskazał Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronsona ds. sprzedaży. – Szczególnie dobrym okresem sprzedażowym był koniec roku, kiedy aktywność klientów wyraźnie wzrosła. Widzimy jednocześnie, że rynek stopniowo zmierza w kierunku większej stabilizacji. Ceny mieszkań pozostają relatywnie stabilne, a decyzje o zakupie są coraz częściej podejmowane w sposób bardziej przemyślany i długoterminowy.

Wchodzimy w 2026 r. z szeroką ofertą i mocnymi podstawami do dalszego rozwoju. Planujemy rozpoczęcie 6 nowych lokalizacji. Obecnie w sprzedaży znajduje się 725 lokali, a kolejne projekty są w przygotowaniu. Zakładamy, że stabilizująca się sytuacja rynkowa oraz poprawiająca się dostępność finansowania będą sprzyjały utrzymaniu aktywności klientów w nadchodzących kwartałach – dodał.

Po zakończeniu wieloetapowego projektu Ursus Centralny Ronson pozostaje mocnym graczem w tej części Warszawy. Spółka uzyskała zgodę na realizację w trybie specustawy (lex deweloper) dużego projektu Nowy Ursus liczącego ponad 1,4 tys. mieszkań.

Ronson rusza z platformą LivinGO. Pierwszy powstanie akademik

Na koniec grudnia Ronson miał w banku ziemi parcele pod budowę 5,2 mieszkania na sprzedaż. Rusza też pierwszy etap budowy własnej platformy najmu instytucjonalnego LivinGO – to 240 lokali na Bielanach. Nie będą to jednak mieszkania na wynajem, tylko akademik.

– Projekt akademika przy ul. Biograficznej będzie pierwszą tego typu inwestycją realizowaną pod naszą marką. Jest to obecnie bardzo perspektywiczny segment rynku, w którym popyt znacząco przewyższa podaż, dlatego spodziewamy się dużego zainteresowania i sprawnej komercjalizacji dla zaplanowanych 240 pokoi. Każdy pokój będzie wyposażony w aneks kuchenny i prywatną łazienkę, a wszystkie lokale zostaną wykończone w standardzie umożliwiającym natychmiastowe wprowadzenie się. Dodatkowo w budynku powstanie 114 mkw. wielofunkcyjnej przestrzeni wspólnej przeznaczonej do rekreacji i integracji mieszkańców, a także zewnętrzne strefy wypoczynku i aktywności sportowej. Zakończenie budowy planowane jest na sierpień 2027 r., natomiast rozpoczęcie wynajmu przewidujemy na październik 2027 r.. – powiedziała Karolina Bronszewska, dyrektorka marketingu i innowacji w Ronsonie.

