Notowany na Catalyście ogólnopolski deweloper w 2025 r. wypracował lepsze przychody i zyski mimo przekazania mniejszej liczby mieszkań. Spółka spodziewa się lepszej sprzedaży w 2026 r. i rusza z pierwszym projektem platformy LivinGO – nie będą to jednak mieszkania na wynajem, tylko akademik.

Ronson przekazał mniej mieszkań, ale zarobił na nich więcej

W 2025 r. deweloper przekazał klucze do 620 lokali, o 6,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Struktura wydanych mieszkań była zupełnie inna. Wartość lokali była większa, przez co skonsolidowane przychody urosły o 11 proc., do 430 mln zł. Średnia wartość przekazanego lokalu wyniosła prawie 694 tys. zł wobec 585 tys. rok wcześniej.

Z 31,3 do 33,3 proc. wzrosła rentowność brutto ze sprzedaży i zysk na tym poziomie wyniósł 143,8 mln zł, o 18,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Na rentowność najlepiej wpłynęły mieszkania przekazane z flagowych warszawskich projektów Ursus Centralny IIe i Miasto Moje VII (Białołęka) oraz Zielono Mi I (Mokotów).

Zysk operacyjny wzrósł o prawie 16 proc., do 100,3 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej o 12,8 proc., do 76,3 mln zł. Rentowność netto wyniosła 17,7 proc. wobec 17,4 proc. w 2024 r.